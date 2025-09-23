El polémico mensaje de Neymar sobre el Balón de Oro

Las reacciones al Balón de Oro siguen surgiendo y la estrella del Santos y número 10 de la selección brasileña, Neymar, se mostró indignado por el quinto lugar de su compañero de la selección brasileña, Raphinha, en la clasificación final de la votación del Balón de Oro.

El futbolista expresó su descontento en los comentarios de Instagram.

"Raphinha en el quinto lugar es demasiado chiste".

El brasileño, quien tuvo la mejor temporada de su carrera con 34 goles y 25 asistencias en 57 partidos, quedó relegado al quinto puesto por detrás de nombres como Vitinha (PSG) y Mohamed Salah (PSG).

Raphinha fue elegido como mejor jugador de La Liga 2024/2025 al registrar 18 goles y 9 asistencias en 36 partidos jugados en La Liga EA Sports.