El entrenador del Estrasburgo está encantando con Kendry Páez desde su fichaje

El entrenador del Estrasburgo, Liam <b>Rosenior, reconoció que está fascinado con las semanas que ha trabajado con Páez</b>, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/kendry-paez-entrena-estrasburgo-francia-ligue-1-HG9091458 target=_blank>después de contar con él al inicio de la temporada</a>. “Estoy encantado por Kendry: <b>es</b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/tecnico-universitario-definio-localia-enfrentar-liga-de-quito-ligapro-BF10157699 target=_blank></a> <b></b> <b></b>