23 sep 2025 , 10:55

El entrenador del Estrasburgo está encantando con Kendry Páez desde su fichaje

Kendry Páez anotó su primer gol con el Estrasburgo ante el Paris FC y el entrenador del club, Liam Rosenior, reconoció el gran nivel del futbolista.

   
    Kendry Páez anotó su primer gol con el Estrasburgo.( Redes sociales )
El pasado domingo 21 de septiembre, Kendry Páez anotó su primer gol con el Racing Club de Estrasburgo en la victoria 3-2 ante el Paris FC por la quinta fecha de la Ligue 1.

Al minuto 27, el futbolista de 18 años remató de cabeza un centro al costado derecho, tras un gran centro de Diego Moreira para poner el 1-0 en el marcador, luego aumentaron al ventaja 2-0 y cerraron el partido con el triunfo 3-2.

“Estoy muy contento de poder sumar. Estoy aquí para hacer muchas cosas importantes”, fueron las primeras declaraciones de Páez a los pocos minutos de marcar su gol.

Liam Rosenior elogió a Kendry Páez por su gol con el Estrasburgo.
Liam Rosenior elogió a Kendry Páez por su gol con el Estrasburgo. ( Redes sociales )

Los elogios de Liam Rosenior a Kendry Páez

El entrenador del Estrasburgo, Liam Rosenior, reconoció que está fascinado con las semanas que ha trabajado con Páez, después de contar con él al inicio de la temporada.

“Estoy encantado por Kendry: es un joven con mucho talento y me encanta trabajar con él”, señaló el director técnico inglés.

Además, Rosenior destacó que la anotación es “fruto de nuestro trabajo en los entrenamientos”, cerró el entrenador.

Páez suma seis partidos disputados con el Estrasburgo y anotó un gol. El próximo partido del ecuatoriano podrá ser ante el Olympique Marsella este viernes 26 de septiembre, a las 13:45.

