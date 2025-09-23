Fútbol Nacional
Técnico Universitario definió la localía para enfrentar a Liga de Quito en la LigaPro

Técnico Universitario necesita ganar a Liga de Quito en la última fecha de la fase inicial de la LigaPro para evitar el cuadrangular del descenso.

   
La jornada 30 de la LigaPro tendrá varios partidos importantes para definir el futuro de algunos clubes, entre ellos el Técnico Universitario ante Liga de Quito.

El cuadro ambateño dio un paso importante en su lucha por no caer en el cuadrangular del descenso al vencer 1-0 al Delfín en el estadio Jocay de Manta, el último fin de semana, pero aún no está a salvo y ahora debe conseguir una victoria ante Liga de Quito y esperar que los cetáceos pierdan para no quedar en la zona de peligro.

Antes del encuentro ante los albos, el Técnico Universitario analizó cambiar de escenario deportivo para recibir al cuadro quiteño, debido a obras que se realizan en el estadio Bellavista de Ambato.

"El estadio Bellavista de Ambato, sede habitual del club, se encuentra en proceso de refacciones que imposibilitan su utilización en horarios nocturnos con todas las garantías exigidas, por eso se evaluó como alternativa el estadio Olímpico de Riobamba, administrado por la Federación Deportiva de Chimborazo", explicó el club.

Técnico Universitario recibirá a Liga de Quito en el estadio Bellavista de Ambato.
Técnico Universitario recibirá a Liga de Quito en el estadio Bellavista de Ambato. ( API )

Sin embargo, el Técnico Universitario hizo todo lo posible para mantener la localía en el Bellavista de Ambato y lo consiguió.

"Gracias a la gestión directa del presidente de la institución, Sr. Alberto Jara, y al trabajo coordinado de toda la estructura dirigencial y operativa del Club Técnico Universitario, se logró que el encuentro se mantenga en condición de local en la ciudad de Ambato", cerró el comunicado.

Es decir, el encuentro entre Técnico Universitario y Liga de Quito se disputará este domingo 28 de septiembre, a las 16:00, en el estadio Bellavista de Ambato. El parido se va a transmitir por Zapping.

