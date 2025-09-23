Lionel Messi felicitó a Ousmane Dembélé tras ganar el Balón de Oro 2025

<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/lionel-messi>Lionel Messi</a>, excompañero de <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/dembele-el-balon-de-oro-nunca-fue-un-objetivo-pero-es-algo-excepcional-EF10156046>Ousmane Dembélé </a>en el FC Barcelona, felicitó al delantero francés por haber obtenido el<b> Balón de Oro 2025</b>, reconocimiento que lo consagra como el mejor jugador de la <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/dembele-el-balon-de-oro-nunca-fue-un-objetivo-pero-es-algo-excepcional-EF10156046></a> <b></b> <b></b> <b></b>