23 sep 2025 , 07:40

Lionel Messi felicitó a Ousmane Dembélé tras ganar el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé, delantero del París Saint-Germain, ganó el Balón de Oro 2025

   
    Ousmane Dembélé sostiene una camiseta del Inter Miami junto a Lionel Messi( Foto: Internet )
Lionel Messi, excompañero de Ousmane Dembélé en el FC Barcelona, felicitó al delantero francés por haber obtenido el Balón de Oro 2025, reconocimiento que lo consagra como el mejor jugador de la temporada 2024/2025.

A través de sus redes sociales, Messi expresó su alegría por el logro de Dembélé: "Grande, Ous. Felicidades, me alegro mucho por ti. Te lo mereces".

Durante la ceremonia, Dembélé también tuvo palabras de agradecimiento hacia Messi y otros referentes del fútbol mundial. "Aprendí mucho durante ese tiempo al lado de grandes jugadores como Andrés Iniesta, que está aquí presente, y Lionel Messi. Fue un aprendizaje excepcional," dijo el actual jugador del PSG.

En su discurso, Dembélé también repasó su carrera y expresó su gratitud hacia los clubes que formaron su camino: "Quiero agradecer a todos los clubes en los que jugué: Rennes, Borussia Dortmund y el club de mis sueños, el FC Barcelona. Cumplí uno de mis sueños y fue una experiencia excepcional".

Finalmente, cerró con una reflexión sobre su logro: "Aunque el Balón de Oro no era un objetivo en mi carrera, ganarlo es algo extraordinario".

Este es el primer Balón de Oro para Dembélé, quien espera mantener el alto nivel mostrado en la última temporada y conquistar nuevamente la Champions League.

