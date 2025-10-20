Arsenal vs. Atlético de Madrid: Fecha, hora y dónde ver a Piero Hincapié en la Champions League

Fecha, hora y dónde ver Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League

El enfrentamiento entre el Arsenal vs. Atlético de Madrid se va a disputar este martes 21 de octubre, a las 14:00, por Disney+ y Zapping Premium. Los Gunners tienen las bajas ya aseguradas de Martin Odegaard, Noni Madueke, Kai Havertz y Gabriel Jesús, que no estuvieron en la sesión de entrenamiento.

Arsenal buscará su tercer triunfo en la fase de liga de la Champions League. ( )