Fútbol Internacional
20 oct 2025 , 12:59

Arsenal vs. Atlético de Madrid: Fecha, hora y dónde ver a Piero Hincapié en la Champions League

El Arsenal de Piero Hincapié recibe al Atlético de Madrid para continuar con su inicio perfecto en la fase de liga de la Champions League.

   
  • Arsenal vs. Atlético de Madrid: Fecha, hora y dónde ver a Piero Hincapié en la Champions League
    Arsenal de Piero Hincapié enfrenta al Atlético de Madrid en la Champions League.( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

El Arsenal de Piero Hincapié enfrentará al Atlético de Madrid por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League, después de un gran inicio en la competición.

Los Gunners llevan dos victorias consecutivas en el torneo ante el Athletic Club y al Olympiacos, además de acumular ocho partidos invictos.

Para el encuentro, Mikel Arteta informó que Piero Hincapié regresará a la convocatoria, después de realizar varios entrenamientos durante la semana.

Lea más: Bayer Leverkusen vs. PSG: Fecha, hora y dónde ver a Willian Pacho en la Champions League

Fecha, hora y dónde ver Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League

El enfrentamiento entre el Arsenal vs. Atlético de Madrid se va a disputar este martes 21 de octubre, a las 14:00, por Disney+ y Zapping Premium.

Los Gunners tienen las bajas ya aseguradas de Martin Odegaard, Noni Madueke, Kai Havertz y Gabriel Jesús, que no estuvieron en la sesión de entrenamiento.

Arsenal buscará su tercer triunfo en la fase de liga de la Champions League.
Arsenal buscará su tercer triunfo en la fase de liga de la Champions League. ( Redes sociales )

Lea más: Moisés Caicedo y Nike anuncian el regreso de los Total 90

"Estamos en un momento bueno, pero el rival nos va a exigir muchísimo. Ahora toca demostrar que estamos en el mejor momento. Sabemos el rival que tenemos delante y tenemos claro lo que queremos hacer", dijo el entrenador español.

El Atlético de Madrid lleva una derrota y una victoria en su inicio de la Champions League, además de seis juegos sin perder.

Temas
Fútbol
Champions League
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
UEFA Champions League
Fútbol Europa
Fútbol inglés
Piero Hincapié
Atlético de Madrid
Arsenal Mikel Arteta
Arsenal
Ecuador
Inglaterra
Noticias
Recomendadas