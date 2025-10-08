Ángelo Preciado: “Todos vemos las críticas a Xavier Arreaga, pero sabemos el rol que cumple en la selección de Ecuador”

La selección de Ecuador volverá a la actividad para disputar dos amistosos en la fecha FIFA, pero varios nombres fueron duramente criticados, entre ellos Xavier Arreaga, y Ángelo Preciado salió a la defensa del zaguero.

El futbolista del Sparta Praga reconoció la importancia del jugador de Barcelona SC en el combinado nacional y pidió paciencia a los hinchas.

"En lo personal, y en un poco en lo grupal, Arreaga es una de las personas que es parte del grupo de los más grandes, de los capitanes. Habla con todos, trabaja mucho. Todos vemos las críticas que dicen de él, pero sabe el rol que cumple en la Selección”, dijo Preciado en una entrevista con Fútbol Sin Filtro.

Lea más: Liga de Quito vs. Palmeiras: precios para ver la semifinal de la Copa Libertadores

Además, Ángelo señaló que “la selección es una familia, lo veo de esa manera. Todos tenemos algo positivo, no solo dentro de la cancha. Lo respeto mucho, se va a levantar de esto", apuntó el futbolista.