Fútbol Internacional
08 oct 2025 , 12:06

Ángelo Preciado: “Todos vemos las críticas a Xavier Arreaga, pero sabemos el rol que cumple en la selección de Ecuador”

Ángelo Preciado salió a la defensa de Xavier Arreaga, después de las críticas por la convocatoria del jugador de Barcelona SC a la selección de Ecuador.

   
La selección de Ecuador volverá a la actividad para disputar dos amistosos en la fecha FIFA, pero varios nombres fueron duramente criticados, entre ellos Xavier Arreaga, y Ángelo Preciado salió a la defensa del zaguero.

El futbolista del Sparta Praga reconoció la importancia del jugador de Barcelona SC en el combinado nacional y pidió paciencia a los hinchas.

"En lo personal, y en un poco en lo grupal, Arreaga es una de las personas que es parte del grupo de los más grandes, de los capitanes. Habla con todos, trabaja mucho. Todos vemos las críticas que dicen de él, pero sabe el rol que cumple en la Selección”, dijo Preciado en una entrevista con Fútbol Sin Filtro.

Además, Ángelo señaló que “la selección es una familia, lo veo de esa manera. Todos tenemos algo positivo, no solo dentro de la cancha. Lo respeto mucho, se va a levantar de esto", apuntó el futbolista.

Xavier Arreaga se convirtió en un regular en las convocatorias de Sebastián Beccacece con la selección de Ecuador.
Xavier Arreaga se convirtió en un regular en las convocatorias de Sebastián Beccacece con la selección de Ecuador. ( Redes sociales )

Ahora, Preciado ya piensa en el Mundial 2026 con Ecuador, después de que consiguió su clasificación, y respondió a las quejas por la preparación de Sebastián Beccacece.

"En Ecuador todo el mundo piensa que solo entrenamos en lo defensivo... También lo hacemos en ofensiva. Pero los rivales juegan. Yo cuando juego intento atacar de una forma diferente", reconoció.

La selección de Ecuador enfrentará ante Estados Unidos este viernes 10 de octubre, a las 19:30, y se medirá ante México el próximo martes 14 de octubre, a las 15:00.

