Opinión Estadio
23 oct 2025 , 13:22

El intocable Niño Moi

El Chelsea se rinde a Moisés Caicedo y lo blinda: el ecuatoriano aporta con recuperaciones, goles, liderazgo y por eso el club tiene para él un futuro asegurado.

   
  • El intocable Niño Moi
    Moisés Caicedo celebra el gol que anotó con el Chelsea ante el Ajax.( AFP )
Fuente:
Propio
user placeholder

Marco Carrasco
Canal WhatsApp
Newsletter

Moisés Caicedo ya no sorprende, confirma. Es una rutina de excelencia que el Chelsea disfruta cada semana y que Ecuador sigue con orgullo. Corre, juega, quita, asiste... y ahora también marca goles.

El mediocampista de Santo Domingo de los Tsáchilas se ha convertido en un futbolista completo, en el corazón de un equipo que empieza a reconstruir su identidad alrededor de su energía y madurez.

El último ejemplo llegó en la Champions League, donde Caicedo anotó el segundo gol en la contundente victoria 5-1 sobre el Ajax. Tomó el balón en tres cuartos de cancha, levantó la cabeza y disparó con determinación.

La pelota se desvió, sí, pero el mérito fue suyo: intuición, decisión y confianza. Era el cuarto gol en la temporada —ante West Ham, Brentford, Liverpool y Ajax— para un volante que antes solo destacaba por su capacidad de recuperación. No importa si la UEFA no registró el gol para Moi, él demuestra su evolución en cada partido. Hoy no solo recupera la pelota, además, pisa el área y define.

Su evolución no ha pasado desapercibida en Inglaterra. Según el periodista británico Ben Jacobs, el Chelsea ya trabaja en una mejora contractual para “premiar” a su figura ecuatoriana y, de paso, blindarla ante posibles tentaciones de gigantes como el Real Madrid.

Los londinenses no están dispuestos ni siquiera a escuchar ofertas, pese a que el club español podría duplicar la cifra astronómica de 115 millones de libras que pagaron por él. Esa declaración de intenciones refleja lo que Moisés representa: valor, estabilidad y proyección.

En el partido frente al Ajax, jugó apenas 48 minutos, pero fueron sus números dejaron huella: 95 % de precisión en los pases, 53 toques de balón y una calificación de 7.5/10 según 365Scores.

Cifras que hablan del control que ejerce en el mediocampo, de su capacidad para dictar el ritmo y sostener al equipo. Caicedo no solo corre: ordena, anticipa, genera. Es el equilibrio entre músculo e inteligencia, un jugador moderno que combina intensidad sudamericana con disciplina europea.

Verlo así, consolidado en uno de los clubes más exigentes del mundo, es motivo de orgullo para Ecuador. A los 23 años, Moisés Caicedo ya ha superado el peso de su millonario traspaso y ha convertido la presión en rendimiento. Su presente lo ubica entre los mejores centrocampistas del planeta y, si mantiene esta curva ascendente, su techo todavía está lejos. Chelsea lo sabe y por eso no quiere soltarlo.

Temas
Chelsea
Champions League
Niño Moi
Moisés Caicedo
Londres
Noticias
Recomendadas