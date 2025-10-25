¿Qué es una neuropatía? Una de las secuelas de la quimioterapia de la Flaca Guerrero

Tras finalizar su ciclo de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/maria-teresa-flaca-guerrero-compartio-video-ultima-quimioterapia-DE10272076 target=_blank>quimioterapias</a>, la reconocida atleta y presentadora, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/ursula-strenge-dedica-emotivo-mensaje-flaca-guerrero-lucha-contra-cancer-MC10219137 target=_blank>la Flaca Guerrero</a>, compartió con sus seguidores una <b>noticia agridulce</b>: el tratamiento contra el cáncer de ovario en<b></b> <b></b><i></i><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/la-flaca-guerrero-revela-tiene-neuropatia-secuela-quimioterapia-MA10328051 target=_blank></a> <b></b><b></b>