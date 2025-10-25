¿Qué es una neuropatía? Una de las secuelas de la quimioterapia de la Flaca Guerrero

Tras finalizar su ciclo de quimioterapias, la reconocida atleta y presentadora, la Flaca Guerrero, compartió con sus seguidores una noticia agridulce: el tratamiento contra el cáncer de ovario en etapa 3 le dejó una secuela dolorosa: una neuropatía en el pie izquierdo.

La deportista describió la condición como una mezcla extraña entre algo "desgarrador y el amor más profundo por la vida", con días en los que el dolor es tan intenso que apenas puede caminar.

Su valiente revelación pone en el foco público una de las complicaciones más comunes y difíciles de la oncología: la Neuropatía Periférica Inducida por Quimioterapia (NPIQ).