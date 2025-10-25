Salud y Belleza
¿Qué es una neuropatía? Una de las secuelas de la quimioterapia de la Flaca Guerrero

El daño a los nervios periféricos, conocido como neuropatía, puede aparecer tras la quimioterapia y prolongarse incluso después del tratamiento.

   
  ¿Qué es una neuropatía? Una de las secuelas de la quimioterapia de la Flaca Guerrero
    La Flaca Guerrero durante una de sus quimioterapias. ( RRSS )
Tras finalizar su ciclo de quimioterapias, la reconocida atleta y presentadora, la Flaca Guerrero, compartió con sus seguidores una noticia agridulce: el tratamiento contra el cáncer de ovario en etapa 3 le dejó una secuela dolorosa: una neuropatía en el pie izquierdo.

La deportista describió la condición como una mezcla extraña entre algo "desgarrador y el amor más profundo por la vida", con días en los que el dolor es tan intenso que apenas puede caminar.

Su valiente revelación pone en el foco público una de las complicaciones más comunes y difíciles de la oncología: la Neuropatía Periférica Inducida por Quimioterapia (NPIQ).

La Flaca Guerrero finalizó su tratamiento de quimioterapias el 13 de octubre.
La Flaca Guerrero finalizó su tratamiento de quimioterapias el 13 de octubre. ( RRSS )

¿Qué es la Neuropatía Periférica?

La neuropatía es una condición médica definida por la Clínica Mayo y la Cleveland Clinic como una afección que se produce cuando los nervios periféricos (los que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal) sufren daño, impidiendo la correcta transmisión de las señales nerviosas.

Sobre esta condición, la fisioterapeuta Sara García explica que los nervios periféricos son responsables de controlar funciones esenciales como la sensibilidad, el movimiento y las funciones involuntarias.

Sin embargo, en el contexto de la quimioterapia, las neuropatías son causadas por los efectos secundarios de los medicamentos, los cuales “afectan un tipo concreto de los nervios periféricos que se encuentran principalmente en las manos y en los pies”.

Según García, los síntomas se manifiestan comúnmente como alteraciones en la sensibilidad, incluyendo:

  • Dolor
  • Quemazón
  • Hormigueos
  • Pinchazos
  • Otras sensaciones desagradables.

    • García también detalla que puede haber alteraciones motoras, como debilidad y calambres, lo que a su vez afecta el equilibrio y la funcionalidad de las manos, aumentando el riesgo de caídas.

    La neuropatía inducida por quimioterapia afecta la calidad de vida y, como señala García, estos síntomas pueden persistir durante meses e incluso años después de finalizado el tratamiento, aunque no aparecen en todos los pacientes.

    El tratamiento con quimioterapia puede provocar múltiples efectos secundarios.
    El tratamiento con quimioterapia puede provocar múltiples efectos secundarios. ( RRSS )

    ¿Cómo sobrellevar una neuropatía?

    La Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS) subraya que, aunque no hay una forma segura de prevenir la neuropatía, el tratamiento y el manejo activo son esenciales. Si bien la neuropatía severa puede ser permanente, el objetivo es aliviar los síntomas y prevenir lesiones.

    El tratamiento principal puede incluir varios enfoques que a menudo requieren múltiples intentos para encontrar la combinación adecuada:

  • Esteroides.
  • Parches o cremas con anestésicos.
  • Medicamentos antidepresivos.
  • Medicamentos anticonvulsivos.
  • Opioides o narcóticos.

    • Otros tratamientos que pueden aliviar el dolor incluyen Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Acupuntura, Biorretroalimentación y técnicas de relajación, visualización guiada o distracción, todo dependerá del caso, y de la recomendación del oncólogo para cada situación.

    La Asociación Americana contra el Cáncer subraya que, si el dolor por la neuropatía empeora, el equipo médico podría necesitar retrasar o reducir la dosis de quimioterapia para prevenir daños nerviosos a largo plazo.

