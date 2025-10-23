Vacunas de ARN mensajero contra el covid podrían prolongar la vida de pacientes con cáncer

Un estudio publicado por el portal Nature, sugiere que las vacunas contra el Covid-19, reconocidas por salvar millones de vidas durante la pandemia, podrían activar el sistema inmunológico contra el cáncer y casi duplicar la supervivencia media de pacientes con ciertos tipos de tumores.

Cuerpo de la nota:La investigación analizó los registros de más de mil pacientes del MD Anderson Cancer Center que ya habían iniciado inmunoterapia aprobada para el cáncer de pulmón y el melanoma avanzado no de células pequeñas, comparando a quienes recibieron vacunas de ARNm contra el coronavirus con aquellos que no lo hicieron.

El autor principal del estudio, Adam Grippin, destacó: “Estos datos son increíblemente emocionantes, pero necesitan ser confirmados en un ensayo clínico de Fase III”. Según Grippin, la planificación para este ensayo ya está en marcha, y se espera comenzar a inscribir pacientes antes de fin de año.

El hallazgo surge en un contexto de debate público: en agosto, el Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., anunció la suspensión de casi 500 millones de dólares destinados al desarrollo de vacunas de ARNm, argumentando que “estos fármacos no protegen de manera efectiva contra infecciones respiratorias superiores como el Covid y la gripe”.

Sin embargo, la comunidad científica ha cuestionado esta decisión y mantiene un debate activo sobre la eficacia y potenciales beneficios de las vacunas de ARNm, ahora con nuevas evidencias sobre su posible rol en terapias contra el cáncer.