19 oct 2025 , 04:21

Día Mundial contra el cáncer de mama: En Ecuador, uno de cada cinco casos de cáncer son de este tipo

En ecuador, esta enfermedad es la principal causa de muerte entre los diagnosticados, la ausencia de políticas preventivas es una de las razones de la alta mortalidad.

   
    Aunque la edad recomendada para realizarse una mamografía es a partir de los 40 años, los especialistas advierten que si existen antecedentes familiares, lo ideal es realizarse el examen antes de esa edad.( Angiola Harry [Unsplash] )
En Ecuador, más de tres mil mujeres son diagnosticadas anualmente con cáncer de mama, una enfermedad que representa uno de cada cinco casos de cáncer.

La falta de políticas efectivas de prevención aumenta diagnósticos, especialmente en el sistema público de salud donde sigue siendo una de las principales causas del aumento de diagnósticos tardíos, según Gustavo Dávila, presidente de la alianza nacional por la salud. Para quienes ya enfrentan la enfermedad, el acceso oportuno al tratamiento es un reto.

¿Cómo reducir riesgos?

Es vital una dieta equilibrada y chequeos médicos frecuentes. El cáncer de mama se ha convertido en la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en el país. Para Carla Cevallos, especialista en salud ocupacional, la prevención debe iniciarse desde tempranas edades, mediante la educación y los controles médicos periódicos.

Carla Cevallos señala que existen factores que ayudan a reducir el riesgo, entre ellos mantener una dieta equilibrada, rica en fibra, frutas y verduras, así como limitar el consumo de alcohol y grasas saturadas.

Aunque la edad recomendada para realizarse una mamografía es a partir de los 40 años, los especialistas advierten que si existen antecedentes familiares, lo ideal es realizarse el examen antes de esa edad.

