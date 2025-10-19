Día Mundial contra el cáncer de mama: En Ecuador, uno de cada cinco casos de cáncer son de este tipo

En <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ecuador target=_blank>Ecuador</a></b>,<b> más de tres mil mujeres son diagnosticadas anualmente con <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/cancer-de-mama target=_blank>cáncer de mama</a></b>, una enfermedad que representa uno de cada cinco casos de cáncer. La falta de políticas efectivas de prevención<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/salud/equinococosis-quistica-enfermedad-perros-transmitir-personas-GA10239834 target=_blank></a></b>