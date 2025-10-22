Salud y Belleza
22 oct 2025 , 19:43

Reino Unido: Paciente con Parkinson tocó el clarinete mientras era operada del cerebro

Una paciente de 65 años con enfermedad de Parkinson tocó el clarinete mientras era sometida a una cirugía cerebral.

   
    Una paciente con Parkinson tocó el clarinete mientras era operada del cerebro en Londres.( Captura de video )
En el King’s College Hospital de Londres se realizó un procedimiento, denominado estimulación cerebral profunda (DBS) a una paciente mujer de 65 años mientras estaba despierta y tocaba el clarinete, fue realizado para reducir los temblores, la rigidez y la lentitud de movimientos provocados por el Parkinson.

La intervención tuvo una duración de cuatro horas y se efectuó con la paciente completamente despierta, bajo anestesia local en el cuero cabelludo y el cráneo. La mujer, identificada como Denise Bacon, colaboró con los especialistas interpretando melodías con su clarinete para ayudar a ajustar con precisión la estimulación eléctrica aplicada en su cerebro.

El procedimiento fue dirigido por el profesor Keyoumars Ashkan y su equipo de neurocirujanos. Durante la operación se implantaron electrodos en áreas profundas del cerebro, conectados a un generador de impulsos colocado en el pecho de la paciente. Este dispositivo regula la actividad cerebral y contribuye a disminuir los síntomas motores del Parkinson.

El hospital informó que el generador es recargable y tiene una vida útil estimada de hasta 20 años. Además, puede adaptar automáticamente la intensidad de la estimulación eléctrica según la actividad cerebral del paciente, lo que permite una terapia más personalizada y duradera.

Los médicos explicaron que se realizaron pequeños orificios en el cráneo, del tamaño de la mitad de una moneda de cinco peniques, y se utilizó un marco con coordenadas precisas para guiar la inserción de los electrodos. Tras la estimulación en el hemisferio izquierdo del cerebro, se observó una mejora inmediata en los movimientos de la mano derecha de la paciente.

Se invitó a la paciente a llevar su clarinete al quirófano con el fin de evaluar, en tiempo real, si la cirugía mejoraba su capacidad para tocar el instrumento, uno de los principales objetivos de la intervención.

