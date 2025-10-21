La historia de Yuli Vargas: una infección marcó el inicio de su lucha médica y reveló un diagnóstico de lupus

Especialistas señalan que no existe evidencia que vincule el consumo de sushi, ni la salmonella ni la fiebre tifoidea, con el desarrollo de lupus. De acuerdo con el <b>Instituto Nacional de Artritis y</b><b></b><a rel=nofollow href=https://www.niams.nih.gov/es/informacion-de-salud/lupus?utm_source=chatgpt.com><b></b></a> <b></b><a rel=nofollow href=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8485561/></a> <b></b><b></b> <a rel=nofollow href=https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/lupus/symptoms-causes/syc-20365789?utm_source=chatgpt.com></a>