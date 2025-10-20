Sociedad
20 oct 2025 , 19:12

Vacunación infantil en Ecuador no alcanza la meta: solo el 60 % de los niños tienen el esquema completo

El Ministerio de Salud Pública advierte que la cobertura promedio apenas alcanza el 60 %, y los refuerzos llegan al 52 %. La falta de compromiso de los padres sigue siendo el principal obstáculo para cumplir las metas nacionales.

   
Ecuador enfrenta un preocupante rezago en la vacunación infantil. Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública (MSP), la cobertura promedio es del 60 % y en el caso de los refuerzos es más crítica, un 52 %.

"Esto es bajo realmente, en función de la cobertura que necesitamos tener. Hasta septiembre deberíamos haber tenido un 70 % de cobertura", explicó a Televistazo Cristina Jácome, directora nacional de Inmunización.

Según las autoridades, se requiere del consentimiento de los padres para cumplir las metas establecidas. "Nosotros contamos con todo el biológico en cada establecimiento de salud del país para poder administrar las vacunas. Hacemos intervenciones en establecimientos educativos, en guarderías", agregó Jácome.

Esquema de vacunación en Ecuador

Este año, el Ministerio de Salud amplió su esquema de vacunación, luego de 14 años. Se incorporó la vacuna contra el neumococo (PCV13), que ahora protege contra 13 serotipos, incluyendo el 19A, asociado a neumonías graves en niños y aumento de hospitalizaciones.

La hexavalente, que reemplaza a la pentavalente, además de proteger contra la difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, haemophilus influenza tipo B, lo hace también contra la poliomielitis. Se administrará en tres dosis a los dos, cuatro y seis meses con un refuerzo a los 18 meses.

La inclusión de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) para niñas y niños a los 9 años. TDAP (difteria, tétanos y tosferina) para embarazadas, además, la inyección contra el coronavirus.

En Ecuador, enfermedades prevenibles con vacunas como la tosferina evidencia. En 2024 hubo 138 contagios, mientras en lo que va de 2025, 2 632 casos. También la hepatitis B que pasó en un año de 376 casos (2024) a 453 (2025).

Las vacunas están disponibles en todos los centros de salud del país.

