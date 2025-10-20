Vacunación infantil en Ecuador no alcanza la meta: solo el 60 % de los niños tienen el esquema completo

Ecuador enfrenta un preocupante rezago en la vacunación infantil. Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública (MSP), la cobertura promedio es del 60 % y en el caso de los refuerzos es más crítica, un 52 %.

"Esto es bajo realmente, en función de la cobertura que necesitamos tener. Hasta septiembre deberíamos haber tenido un 70 % de cobertura", explicó a Televistazo Cristina Jácome, directora nacional de Inmunización.

Según las autoridades, se requiere del consentimiento de los padres para cumplir las metas establecidas. "Nosotros contamos con todo el biológico en cada establecimiento de salud del país para poder administrar las vacunas. Hacemos intervenciones en establecimientos educativos, en guarderías", agregó Jácome.