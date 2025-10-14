Sociedad
Paro Nacional | El Ministerio de Salud garantiza que los servicios hospitalarios funcionan al 100 % en Imbabura

Se ha desplegado un equipo especializado de profesionales, con amplia experiencia en emergencias y en atención prehospitalaria, en entornos complejos

   
    Personal de salud atiende a militares afectados durante las manifestaciones. ( Cortesía de FF.AA. )
El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó, este martes 14 de octubre 2025, que los servicios hospitalarios de Imbabura, en donde se ha concentrado el paro nacional en contra del Gobierno Nacional, se mantienen de manera oportuna, eficiente y articulada. Lo mismo rige en Imbabura para fortalecer la capacidad de respuesta en el Hospital San Luis de Otavalo, así como de otras casas de salud.

La Cartera informó que se ha desplegado un equipo especializado de profesionales, con amplia experiencia en emergencias y en atención prehospitalaria, en entornos complejos.

El Gobierno busca garantizar la atención continua y oportuna. "Ningún acto violento, ni los intentos de desestabilizar al Estado de Derecho, podrán detener la labor del personal sanitario", informó el MSP.

Noboa no dialogará con quienes quieren destruir la democracia

El presidente Daniel Noboa aseveró, este martes 23 de octubre, de la protesta convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que no dialogará con quienes quieren destruir la democracia.

En un acto público en Guayas, el mandatario aseveró que el trabajo continúa pues en su Gobierno tienen "un compromiso profundo y sincero con el fortalecimiento" de los pueblos y nacionalidades, así como de las comunidades afroecuatorianas y montuvias, porque son la base de nuestro desarrollo, de nuestra cultura"."Por eso estamos construyendo juntos un país más justo, inclusivo y próspero.

"Nuestro Gobierno no se detendrá hasta alcanzar esa meta. Avanzaremos siempre abiertos a dialogar, pero con la gente que quiere trabajar y no con aquellos que quieren destruir a la democracia con odio y violencia", indicó.

