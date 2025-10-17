La tasa de fecundidad, en adolescentes de 15 a 19 años, se redujo en Ecuador

Entre 2018 y 2025 se produjo una reducción de 30,85 puntos en la tasa de fecundidad en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/embarazo-adolescente target=_blank>adolescentes</a></b> de 15 a 19 años, en <b>Ecuador</b>, informó el <b>Ministerio de Salud Pública (MSP)</b>. Al momento, el Gobierno <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/comite-onu-condena-embarazo-forzado-ecuador-DC8664306 target=_blank></a></b>