Sociedad
17 oct 2025 , 20:54

La tasa de fecundidad, en adolescentes de 15 a 19 años, se redujo en Ecuador

Lo indica el Ministerio de Salud Pública. El Gobierno implementa estrategias para que los jóvenes no interrumpan sus proyectos de vida y tengan una adolescencia plena.

   
    Imagen referencial de una madre adolescente. ( Diego Bravo C. / Ecuavisa )
Entre 2018 y 2025 se produjo una reducción de 30,85 puntos en la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años, en Ecuador, informó el Ministerio de Salud Pública (MSP). Al momento, el Gobierno implementa estrategias para garantizar que los jóvenes no interrumpan sus proyectos de vida y sigan estudiando.

Este tema fue tratado entre el MSP y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Ambas entidades presentaron la actualización del estudio de consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en la sociedad y el Estado.

“La política intersectorial debe ser actualizada y adaptada a las necesidades como país, e implementada con promoción y participación, necesita el apoyo, escucha y corresponsabilidad colectiva, solo así lograremos prevenir el embarazo en niñas y adolescentes”, manifestó Bernardo Darquea, viceministro de Gobernanza de la Salud.

Le puede interesar: El Comité de Derechos Humanos de la ONU condena el embarazo forzado de una niña en Ecuador en 2013

Metas

El MSP ha identificado desafíos importantes como implementar programas de educación sexual integral para niños, niñas, adolescentes y familias, garantizar el aporte de profesionales capacitados y espacios de participación para adolescentes con un enfoque en la garantía de derechos.

A su vez, se busca mejorar la coordinación intersectorial, el desarrollo de estrategias específicas y la implementación de mecanismos de información masivos para posicionar acciones y acercar servicios de salud y educación a las y los adolescentes.

Le puede interesar: Ecuador es el segundo país de la región con más casos de adolescentes embarazadas

