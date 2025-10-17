La tasa de fecundidad, en adolescentes de 15 a 19 años, se redujo en Ecuador

Entre 2018 y 2025 se produjo una reducción de 30,85 puntos en la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años, en Ecuador, informó el Ministerio de Salud Pública (MSP). Al momento, el Gobierno implementa estrategias para garantizar que los jóvenes no interrumpan sus proyectos de vida y sigan estudiando.

Este tema fue tratado entre el MSP y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Ambas entidades presentaron la actualización del estudio de consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en la sociedad y el Estado.

“La política intersectorial debe ser actualizada y adaptada a las necesidades como país, e implementada con promoción y participación, necesita el apoyo, escucha y corresponsabilidad colectiva, solo así lograremos prevenir el embarazo en niñas y adolescentes”, manifestó Bernardo Darquea, viceministro de Gobernanza de la Salud.

