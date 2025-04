11 de abril: Día Mundial del Parkinson, la importancia del diagnóstico temprano y el apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad

Con el tiempo, a medida que la enfermedad avanza, los síntomas empeoran, y los pacientes enfrentan dificultades para realizar actividades cotidianas, lo que impacta significativamente su calidad de vida . Además de los síntomas motores, muchos pacientes también experimentan trastornos no motores , como alteraciones del sueño , problemas de memoria y depresión . Estos desafíos adicionales subrayan la complejidad de la enfermedad y la necesidad de un enfoque integral para su tratamiento.

El Día Mundial del Parkinson se celebró por primera vez en 1997, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con otras entidades internacionales de salud. Su propósito es dar mayor visibilidad a la enfermedad y promover la investigación científica. La fecha fue elegida porque el 11 de abril marca el aniversario del nacimiento de James Parkinson, el médico británico que describió por primera vez la enfermedad en 1817 en su ensayo An Essay on the Shaking Palsy. Este trabajo pionero sentó las bases para lo que hoy conocemos sobre el Parkinson, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Desde su instauración, el Día Mundial del Parkinson ha sido una oportunidad para educar a la población sobre los desafíos que enfrentan los pacientes y sus familias, además de resaltar la importancia de la investigación en busca de mejores tratamientos y, eventualmente, una cura.