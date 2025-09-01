Televisión
01 sep 2025 , 09:27

“Ya nunca eres la misma”: La Flaca Guerrero se sincera sobre el cáncer en sus redes

La expresentadora ecuatoriana se recupera tras una cirugía en Estados Unidos y comparte reflexiones sobre lo que significa atravesar la enfermedad.

   
  • “Ya nunca eres la misma”: La Flaca Guerrero se sincera sobre el cáncer en sus redes
    La Flaca Guerrero en una foto publicada el 31 de septiembre. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

María Teresa Guerrero, conocida cariñosamente como La Flaca Guerrero, continúa compartiendo con sus seguidores el proceso que atraviesa tras ser diagnosticada con cáncer de ovarios en etapa avanzada.

La expresentadora de televisión, radicada en Estados Unidos, ha optado por narrar en primera persona lo que significa enfrentar la enfermedad, dejando mensajes de fortaleza, vulnerabilidad y esperanza en una llamativa analogía que compartió a través de X.

Lea: La Flaca Guerrero se recupera tras cirugía contra el cáncer de ovarios

La Flaca Guerrero junto a su novio Graham Kersey.
La Flaca Guerrero junto a su novio Graham Kersey. ( RRSS )

¿Qué dijo la Flaca?

Luego de superar su cirugía, la Flaca Guerrero compartió la noche del 31 de septiembre en su cuenta de X una reflexión que conmovió a miles de seguidores. Con metáforas cargadas de sensibilidad, comparó el cáncer con una ola inmensa a la que no queda más que enfrentarse:

Quote

“El cáncer, para mí, es como enfrentarte a una ola inmensa. Cruzas y ya nunca eres la misma. Es bello y desgarrador a la vez. Es una prueba que arranca lágrimas, pero también despierta la gratitud más pura y un amor más grande por la vida”.

Allí, la Flaca habló de la dualidad que implica la enfermedad: la gratitud por cada pequeño detalle, como una risa o una taza de café, y el dolor de la soledad, la ansiedad y el miedo.

Lea: Don Alfonso y Denisse Molina envían emotivo mensaje a la Flaca Guerrero tras su cirugía

También reconoció el papel crucial de su comunidad de a quienes llama guerreros, otras personas que atraviesan procesos similares y con quienes ha encontrado consuelo:

Quote

"Descubres que no estás sola. Porque en esta orilla aparecen otros guerreros, una comunidad de personas que atraviesa la misma ola. Y en medio de todo el dolor, hay un consuelo profundo en mirarlos a los ojos y reconocer: ‘yo sé por lo que estás pasando, y tú sabes por lo que yo paso’".

Desde que reveló su diagnóstico en mayo, Guerrero ha sido transparente en mostrar las distintas etapas de su tratamiento: la quimioterapia, el momento en que decidió raparse el cabello, la operación y ahora la recuperación.

Quote

"En ese nuevo lado de la vida, descubres cosas hermosas. Empiezas a ver la existencia con ojos distintos [...] aprendes a valorar a las personas que se quedan, que te sostienen, que hacen más liviano el camino".

Temas
Entretenimiento
Gente
cáncer
operación
Cirugía
espectáculo
cáncer de ovario
quimioterapia
María Teresa Guerrero
Ecuador
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas