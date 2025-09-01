“Ya nunca eres la misma”: La Flaca Guerrero se sincera sobre el cáncer en sus redes

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/diego-spotorno-apoya-a-la-flaca-guerrero-en-su-lucha-contra-el-cancer-LB9762940 target=_blank>María Teresa Guerrero</a>, conocida cariñosamente como <b>La Flaca Guerrero</b>, continúa compartiendo con sus <b>seguidores</b> el proceso que atraviesa tras ser diagnosticada con <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/salud/flaca-guerrero-cancer-ovario-como-detecta-IE9457794 target=_blank>cáncer de ovarios</a> en <b>etapa avanzada.</b> L<b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/la-flaca-guerrero-se-recupera-tras-cirugia-contra-el-cancer-JA10015286 target=_blank></a>