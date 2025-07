En una entrevista con Los Hackers del Espectáculo , Spotorno no duda en hablar de ella con profundo cariño. La describe “ como una hermana” y, al referirse a su actual estado de salud, mezcla palabras de admiración con una ternura sincera . Aquí te contamos lo que dijo el actor de Los García .

Reveló que este sentimiento de apoyo y aprecio no es exclusivo de él, sino que se extiende a su familia , quienes conocen a María Teresa Guerrero desde hace mucho tiempo:

Además de ello, el actor de Pepe Pancho, comentó que a penas se enteró del diagnóstico de la Flaca, se comunicó con ella: “Me preocupaba, y me dice: ‘Diego, yo me siento muy bien. Estas son pruebas que puedo superar’”.