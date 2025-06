La periodista esmeraldeña Hellen Quiñónez conversó recientemente con Los Hackers del Espectáculo, donde habló con franqueza sobre el proceso que atraviesa la Flaca Guerrero, quien lucha actualmente contra el cáncer.

Aunque en redes sociales muchos usuarios la han descrito como un “ángel de la guarda” para la expresentadora, Quiñónez no se siente cómoda con esa etiqueta. “Soy una persona que está ahí, dentro de sus posibilidades, pero no me creo tanto”, respondió con modestia. Esto fue lo que dijo de la Flaca Guerrero.

