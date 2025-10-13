María Teresa La Flaca Guerrero compartió video de su última quimioterapia

María Teresa La Flaca Guerrero, quien fue diagnosticada el pasado 15 de abril con cáncer de ovario en etapa 3C, subió un conmovedor video a sus redes sociales en el cual cuenta que, tras varios meses de tratamiento, logró superar las quimioterapias. Aunque aún no está completamente libre del cáncer, mencionó que lo más difícil ya pasó.

La ex presentadora de televisión y modelo reveló el pasado 8 de julio que padecía cáncer de ovario, enfermedad que le fue diagnosticada en Ecuador después de haberse realizado varios exámenes médicos en Estados Unidos. El diagnóstico oficial fue cáncer de ovario en etapa 3C, un tipo de cáncer avanzado que requería atención inmediata y tratamientos agresivos. Desde entonces, María Teresa ha compartido con sus seguidores cada etapa de su proceso, incluyendo las sesiones de quimioterapia y la cirugía a la que fue sometida como parte de su tratamiento.

En esta nueva publicación, la también atleta muestra uno de los momentos más significativos de su lucha contra la enfermedad, el sonido de la campana que marca el final de sus sesiones de quimioterapia. A través de un mensaje cargado de emoción y esperanza, escribió: "Última quimio. ¡Lo logré, muchachos! Hoy sonó esta campana y con ella se cierra uno de los capítulos más intensos y transformadores de mi vida."

Aunque enfatizó que aún no está completamente libre de la enfermedad, explicó que ahora entra en una fase de remisión, la cual tendrá una duración aproximada de dos años. Durante este tiempo, continuará con un tratamiento de mantenimiento que busca reducir el riesgo de recaída y mantener el cáncer bajo control.

La historia de María Teresa Guerrero ha conmovido profundamente a sus seguidores, no solo por la valentía con la que ha enfrentado su diagnóstico, sino también por la forma honesta, abierta y positiva con la que ha compartido su proceso.