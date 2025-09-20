Salud y Belleza
Un estudio revela que la mala higiene bucal afecta el riesgo de cáncer de páncreas

Investigadores identifican 27 microbios orales que elevan drásticamente el riesgo de la enfermedad

   
    Higiene Bucal. ( Foto: Internet. )
Un reciente estudio publicado el 18 de septiembre en JAMA Oncology reveló que las personas con 27 tipos específicos de bacterias y hongos en la boca tienen más de tres veces el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Entre los microorganismos detectados, algunos están directamente relacionados con la enfermedad de las encías, lo que refuerza la conexión entre la salud oral y este tipo de cáncer altamente letal.

El cáncer de páncreas es conocido como un “asesino silencioso” debido a la falta de métodos efectivos para detectarlo en etapas tempranas. Actualmente, la tasa de supervivencia a cinco años apenas alcanza el 13 %, según señalaron los investigadores. “Cepillarse los dientes y usar hilo dental no solo podría ayudar a prevenir la enfermedad periodontal, sino también proteger contra el cáncer”, explicó el doctor Richard Hayes, profesor de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU.

Muestras de más de 100 000 personas

La investigación analizó muestras de saliva de más de 122 000 estadounidenses y encontró que los pacientes con cáncer de páncreas tenían poblaciones orales de 20 tipos de bacterias y cuatro tipos de hongos que elevaban significativamente el riesgo de la enfermedad. Entre ellos se identificaron tres bacterias ya conocidas por su papel en la periodontitis: Porphyromonas gingivalis, Eubacterium nodatum y Parvimonas micra. En conjunto, este grupo microbiano incrementó el riesgo de cáncer en casi 3.5 veces.

Aunque los hallazgos son relevantes, los científicos subrayaron que el estudio es de carácter observacional y no establece una relación causal definitiva. El equipo de investigación ahora planea indagar si los virus presentes en la boca también podrían influir en el desarrollo del cáncer y en las probabilidades de supervivencia de los pacientes.

