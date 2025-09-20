Un estudio revela que la mala higiene bucal afecta el riesgo de cáncer de páncreas

Un reciente estudio publicado el 18 de septiembre en JAMA Oncology reveló que las personas con 27 tipos específicos de bacterias y hongos en la boca tienen más de tres veces el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Entre los microorganismos detectados, algunos están directamente relacionados con la enfermedad de las encías, lo que refuerza la conexión entre la salud oral y este tipo de cáncer altamente letal.

El cáncer de páncreas es conocido como un “asesino silencioso” debido a la falta de métodos efectivos para detectarlo en etapas tempranas. Actualmente, la tasa de supervivencia a cinco años apenas alcanza el 13 %, según señalaron los investigadores. “Cepillarse los dientes y usar hilo dental no solo podría ayudar a prevenir la enfermedad periodontal, sino también proteger contra el cáncer”, explicó el doctor Richard Hayes, profesor de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU.