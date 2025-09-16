Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy, pide donaciones para investigaciones sobre la ELA

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/2024-07-02-actor-eric-dane-greys-anatomy-confeso-despedido-JM7583975 target=_blank>Eric Dane</a>, conocido por su papel de <b>Mark Sloan</b> en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/ellen-pompeo-grey-s-anatomy-recibe-estrella-paseo-fama-AM9259604 target=_blank>Grey’s Anatomy</a>, ha compartido con sus seguidores un <b>conmovedor video</b> en su cuenta de <b>Instagram</b> en el que habla abiertamente sobre su diagnóstico de <b>EL</b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/dra-yang-ahora-es-doctora-sandra-oh-greys-anatomy-doctorado-CF9520206 target=_blank></a>