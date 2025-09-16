Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy, pide donaciones para investigaciones sobre la ELA

Eric Dane participó en Grey's Anatomy entre 2006 y 2012. ( )

En el clip, publicado en colaboración con la organización I AM ALS, Dane hizo un llamado a sus seguidores y varias instancias a apoyar la investigación para el tratamiuento de esta enfermedad

"Durante más de un siglo, la ELA ha sido incurable y ya no aceptamos el statu quo [...] Necesitamos la vía más rápida hacia la cura y por eso me he asociado con I Am ALS en la campaña "Impulsa el Progreso"

Dane reveló públicamente su diagnóstico en abril de 2025 y desde entonces ha compartido los retos de la enfermedad, que afecta progresivamente el control muscular, provocando debilidad, parálisis y limitaciones para moverse, hablar o respirar. Lea: Paola Roldán realiza un proyecto para ayudar a personas que padecen ELA Trascendió en julio, que el actor ya había perdido la movilidad en el brazo derecho, y temía que pronto sucediera lo mismo con el izquierdo. El día del anuncio de su diagnóstico, se viralizó la noticia de que Rebecca Gayheart había cancelado el proceso de divorcio con el actor.

"Me diagnosticaron ELA" [...] "Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo".

El actor, de 52 años, no asistió a los Emmy 2025, donde se esperaba que participara en un homenaje a Grey’s Anatomy. Su compañero de serie, Jesse Williams, presentó el premio solo, generando sorpresa entre los fans, quienes expresaron mensajes de apoyo hacia Dane.

¿Qué es el ELA?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, causando debilidad muscular progresiva y dificultades para moverse, hablar, tragar y respirar. Lea: Fallece a los 89 años el actor y director Robert Redford No existe cura para la ELA, y las personas afectadas suelen vivir de tres a cinco años después del diagnóstico, según la Asociación de Distrofia Muscular. A través de sus redes sociales, Eric Dane busca visibilizar la enfermedad y motivar a la acción a través de donaciones a la ONG I am ALS (clic aquí):