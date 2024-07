El actor Eric Dane de Grey’s Anatomy, confesó por qué fue despedido de la serie

Eric Dane, actor estadounidense, es reconocido por varios papeles a lo largo de su carrera, entre ellos en la serie de televisión Grey's Anatomy. En un reciente pódcast, Dane confesó que su salida de la serie relacionada con la medicina, no fue por su propia decisión.

Desde la segunda hasta la novena temporada, Dane interpretó al Dr. Mark Sloan, por lo que no estuvo en la producción completa. El actor confesó que la principal razón de su despido, no fue su lucha contra el alcoholismo, como muchos creían, sino su costo como actor para la cadena ABC.

Sin embargo, su adicción con el alcohol no fue tampoco de gran ayuda, así recordó que la despedida que tuvo no fue como otras, más bien dijeron "no vas a volver".