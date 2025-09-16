Fallece a los 89 años el actor y director Robert Redford

El legendario actor y director estadounidense Robert Redford falleció este martes a los 89 años en su casa de Utah. El fallecimiento de uno de los grandes galanes de Hollywood de los años 60 y 70 causó un gran revuelo en el mundo del cine.

A lo largo de su extensa carrera, Redford, protagonista de clásicos como Todos los hombres del presidente y Dos hombres y un destino, ganó dos premios Óscar. El primero lo recibió en 1981 como mejor director por su trabajo en el melodrama familiar Gente corriente, y el segundo fue un Óscar honorífico en 2002 por su impresionante trayectoria. Además, fue nominado tres veces más, por su actuación en El golpe y por su labor como director y productor en Quiz Show.

Más allá de su trabajo en la pantalla, Redford fue un activista político y un emprendedor cultural que dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica. En 1981, fundó el Instituto Sundance, una organización sin fines de lucro que se dedicó a apoyar a cineastas independientes. Este esfuerzo se materializó en el Festival de Cine de Sundance, un evento que se celebra anualmente en Utah y que se ha convertido en una plataforma de referencia mundial para nuevos talentos.

El Festival de Sundance, bajo la dirección de Redford, se convirtió en un escaparate para directores emergentes que no tenían cabida en las grandes producciones de Hollywood, abriendo camino para figuras como Quentin Tarantino y Darren Aronofsky. El propio Redford, al reflexionar sobre su labor, dijo que se sintió motivado a darles una oportunidad a quienes tenían "historias que no tenían la oportunidad de ser contadas".

Nacido el 18 de agosto de 1936 en California, Charles Robert Redford Jr. se describía a sí mismo como un estudiante con bajo rendimiento que se interesó más por el arte y el atletismo. Viajó por Europa para empaparse de la cultura local antes de iniciar su carrera en la actuación. Su carisma natural y su talento lo llevaron a convertirse en una de las figuras más queridas e influyentes de Hollywood.

En 2016, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, destacando que los estadounidenses admiraban a Redford no solo por su "notable actuación", sino también por "haber sabido qué hacer a continuación".

Aunque no se ha revelado la causa de su muerte, el legado de Robert Redford perdurará a través de sus películas, sus aportaciones al cine independiente y su incansable activismo.

