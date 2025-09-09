¿Qué tipo de cáncer combate la vacuna rusa EnteroMix?

La primera fase clínica de una nueva vacuna contra el cáncer se centrará en pacientes con cáncer colorrectal, una elección estratégica para que los científicos puedan medir su efectividad en un tumor concreto antes de explorar su aplicación en otras neoplasias.

Aunque se le llama vacuna, EnteroMix no previene el cáncer como una vacuna tradicional. Su objetivo es tratar a personas que ya tienen la enfermedad. La fórmula, desarrollada en el Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología, utiliza una estrategia llamada "oncolítica". Esto significa que su acción se basa en el uso de virus para atacar y destruir las células cancerosas, al mismo tiempo que estimula el sistema inmunitario del paciente para que también luche contra el tumor.

