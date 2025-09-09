Mundo
09 sep 2025 , 10:24

¿Qué tipo de cáncer combate la vacuna rusa EnteroMix?

La fórmula rusa EnteroMix mostró resultados prometedores en sus primeras pruebas, pero, ¿qué tipo de cáncer combate realmente?

   
    Así se ven las vacunas contra el cáncer que distribuirá Rusia( Foto del Radiological Centre of the Ministry of Health of theRussian Federation )
La primera fase clínica de una nueva vacuna contra el cáncer se centrará en pacientes con cáncer colorrectal, una elección estratégica para que los científicos puedan medir su efectividad en un tumor concreto antes de explorar su aplicación en otras neoplasias.

Aunque se le llama vacuna, EnteroMix no previene el cáncer como una vacuna tradicional. Su objetivo es tratar a personas que ya tienen la enfermedad. La fórmula, desarrollada en el Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología, utiliza una estrategia llamada "oncolítica". Esto significa que su acción se basa en el uso de virus para atacar y destruir las células cancerosas, al mismo tiempo que estimula el sistema inmunitario del paciente para que también luche contra el tumor.

¿Por qué se va a trabajar específicamente en el cáncer de colon?

Especificidad del tumor: Al enfocar la fase inicial en un solo tipo de tumor, como el colorrectal, los investigadores pueden obtener datos precisos sobre la respuesta del organismo y la efectividad de la vacuna en un entorno controlado.

Evaluación de la seguridad y dosis: Esta primera fase clínica también se utiliza para evaluar la seguridad de la vacuna y determinar la dosis óptima en humanos, un paso crucial antes de generalizar su uso.

Base para estudios futuros: Una vez que se demuestre la eficacia y seguridad en pacientes con cáncer colorrectal, los hallazgos servirán como base para diseñar futuros ensayos clínicos en otros tipos de cáncer.

Pero es importante que se entienda que se espera que en un futuro la vacuna combata todo tipo de cáncer. Una vez superado los estudios pertinentes, la vacuna se podrá generalizar para otros tipos de cáncer en el cuerpo.

