¿Cuáles son los efectos secundarios conocidos de la vacuna contra el cáncer EnteroMix?

La vacuna EnteroMix, desarrollada en Rusia en colaboración con el Instituto Engelhardt de Biología Molecular, ha sido presentada en medios internacionales como un avance revolucionario contra el cáncer. Sin embargo, aún se desconocen los efectos secundarios que podría generar en humanos.

De acuerdo con el Centro Radiológico Nacional de Investigación Médica del Ministerio de Sanidad de Rusia, esta terapia experimental se encuentra en fase I de ensayos clínicos y según News18, hasta el momento hay 48 voluntarios, un paso fundamental para evaluar su seguridad y tolerabilidad. Solo tras superar esta etapa podrá avanzar hacia estudios más amplios que determinen su eficacia real.

Aunque algunos reportes sugieren que el suero podría estar listo pronto, lo cierto es que los resultados sólidos hasta ahora provienen únicamente de pruebas preclínicas en laboratorio y animales, donde se reportó hasta un 100 % de efectividad. Estos hallazgos son prometedores, pero no significan que el tratamiento esté listo para el público general.

EnteroMix se basa en cuatro virus no patogénicos capaces de destruir células cancerígenas y activar la inmunidad antitumoral. En algunos casos, ha logrado ralentizar el crecimiento tumoral y en otros incluso la desaparición completa. Hasta el momento, no se han registrado efectos adversos graves, aunque es demasiado temprano para descartar riesgos en pacientes humanos.

Además, los especialistas advierten que, pese a su denominación popular de vacuna, no es preventiva, sino un tratamiento inmunoterapéutico diseñado para pacientes que ya padecen ciertos tipos de cáncer.