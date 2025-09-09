Medir mal la presión arterial puede alterar el diagnóstico: Este es el error más común

Sentarse en una silla, con la espalda apoyada y los pies firmes en el suelo, parece una indicación simple, pero es la clave para obtener una medición precisa de la presión arterial.

Un estudio liderado por Alta Schutte, profesora de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney, analizó 1 106 imágenes de 11 bancos internacionales y halló que solo el 14 % mostraba la técnica correcta para medir la presión. El error más común fue no apoyar la espalda, presente en el 73 % de las fotos revisadas.

Los investigadores, que publicaron sus hallazgos en la revista Hypertension de la Asociación Estadounidense del Corazón, también detectaron fallas como el brazo sin apoyo, pies colgando, uso del manguito sobre la ropa o hablar durante la medición.

La técnica correcta, según las guías médicas, consiste en: