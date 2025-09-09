Salud y Belleza
Medir mal la presión arterial puede alterar el diagnóstico: Este es el error más común

Un estudio australiano reveló que la mayoría de imágenes en internet muestran posturas incorrectas que afectan el resultado de la toma de presión.

   
Sentarse en una silla, con la espalda apoyada y los pies firmes en el suelo, parece una indicación simple, pero es la clave para obtener una medición precisa de la presión arterial.

Un estudio liderado por Alta Schutte, profesora de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney, analizó 1 106 imágenes de 11 bancos internacionales y halló que solo el 14 % mostraba la técnica correcta para medir la presión. El error más común fue no apoyar la espalda, presente en el 73 % de las fotos revisadas.

Los investigadores, que publicaron sus hallazgos en la revista Hypertension de la Asociación Estadounidense del Corazón, también detectaron fallas como el brazo sin apoyo, pies colgando, uso del manguito sobre la ropa o hablar durante la medición.

La técnica correcta, según las guías médicas, consiste en:

  • Sentarse con la espalda recta contra el respaldo.
  • Mantener las piernas descruzadas y los pies apoyados en el suelo.
  • Colocar el brazo alineado al nivel del corazón, apoyado sobre una mesa.
  • Poner el manguito directamente sobre la piel.

    Los errores pueden alterar los valores y llevar a diagnósticos falsos de hipertensión o tratamientos innecesarios y los investigadores advirtieron que el efecto superioridad de la imagen hace que las personas imiten lo que ven en fotos, aunque esté mal representado. Por eso recomendaron a bancos de imágenes y sitios de salud actualizar sus galerías para mostrar solo procedimientos validados.

    Controlar correctamente la presión arterial en casa o en consultorio es clave para la prevención de enfermedades cardiovasculares y renales.

