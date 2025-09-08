Salud y Belleza
08 sep 2025 , 16:34

Generación Z, millennials y baby boomers: ¿quiénes consumen más alcohol?

Las generaciones han cambiado, desde su forma de vestir y la música que escuchan, hasta sus hábitos de consumo de bebidas alcohólicas. Estos cambios forman parte de nuevas formas de socialización, como las coffee parties, el cuidado personal y la práctica del deporte.

   
La Generación Z se decía que bebía menos, que eran más conscientes de su salud y que preferían alternativas sin alcohol. Sin embargo, las cifras más recientes comienzan a matizar esa percepción. Una encuesta global de IWSR Bevtrac realizada en los 15 mayores mercados de bebidas alcohólicas y con más de 26 mil participantes, muestra que, en 2023, solo el 66 % de los jóvenes adultos de esta generación había consumido alcohol en los últimos seis meses. Para marzo de 2025, el porcentaje ascendió al 73 %, acercándose a los niveles de otras generaciones.

El crecimiento es especialmente visible en países como Estados Unidos, donde el consumo entre Gen Z pasó del 46 % al 70 % en dos años, o en Australia, donde aumentó del 61 % al 83 %. Expertos de International Wine and Spirits Research (IWSR), señalan que el cambio no responde a una pérdida de conciencia sobre la salud, sino a una mayor capacidad adquisitiva tras la crisis del costo de vida. A medida que los jóvenes mejoran su economía, también aumenta su presencia en bares, restaurantes y espacios sociales, diversificando sus elecciones hacia bebidas, listas para beber y cervezas artesanales.

Pese a este repunte, encuestas paralelas, como la Times Generation Z Survey de febrero de 2025, indican que la moderación sigue marcando la identidad de esta generación. Uno de cada cinco jóvenes de 18 a 27 años se declara abstemio, apenas un 1 % dice beber casi a diario y más de un tercio lo hace solo varias veces al mes. Incluso en Estados Unidos, un estudio de Attest reveló que el 21,5 % de los Gen Z no consume alcohol, mientras que un 39 % lo hace de manera ocasional. También prefieren beber en casa o en reuniones privadas, antes que en discotecas o bares.

En contraste, los Millennials nacidos entre 1981 y 1996 mantienen tasas de consumo estables y altas. De acuerdo con los datos de IWSR, la proporción de quienes consumen alcohol pasó del 79 % en 2023 al 83 % en 2025. Esta generación ha estado asociada al auge del vino, la cerveza artesanal y la coctelería de autor, integrando la bebida en experiencias sociales, gastronómicas y de viaje. Aunque hoy muchos tienden a moderar su consumo, aún conservan un rol protagónico en el mercado de bebidas alcohólicas.

Los Baby Boomers, por su parte, muestran un comportamiento distinto. Nacidos entre 1946 y 1964, crecieron en un contexto en el que el consumo de alcohol estaba más normalizado socialmente y con menos campañas de prevención. Según la misma encuesta de IWSR, su participación en el consumo se redujo levemente, del 73 % al 72 % en dos años. La disminución responde, en buena parte, a factores asociados a la edad: mayor conciencia de la salud, interacción con medicamentos y riesgos cardiovasculares o hepáticos.

Aunque la Generación Z ha sido señalada como la menos bebedora, los últimos datos muestran que sus hábitos comienzan a converger con los de generaciones anteriores. Los Millennials sostienen un consumo elevado, mientras que los Baby Boomers muestran señales de moderación. El panorama evidencia que los patrones de consumo de alcohol no son estáticos y responden tanto a factores económicos como culturales y de salud.

