Esto es lo que busca la Generación Z en las marcas

De acuerdo con Isabel Coba, Planner Estratégica de Marca, explica que los consumidores de hoy no buscan solo productos , sino marcas con un propósito claro y honesto. "Adaptarse a estas tendencias ya no es opcional, es esencial", enfatiza.

En un mundo saturado de estímulos visuales, el audio llega como una herramienta eficaz para captar y mantener la atención. Según The Voice of the American Entrepreneur, mientras lo visual impacta menos de un segundo, lo que escuchamos puede quedarse en nuestra mente hasta por cinco segundos.

El formato de podcasts, por ejemplo, permite a las marcas conectar de manera más personal, ofreciendo contenido relevante mientras los usuarios realizan otras actividades. Esta estrategia evita interrupciones invasivas y fomenta relaciones más cercanas. Un podcast patrocinado con temas interesantes o útiles puede crear un impacto significativo y duradero.

