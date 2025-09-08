Salud y Belleza
Los signos tempranos de diabetes que muchas personas confunden con cansancio

Algunos de los síntomas de la diabetes pueden pasar desapercibidos por muchas personas e incluso ser confundidos con cansancio físico, lo cual podría ser un primer indicio de la enfermedad.

   
    Foto referencial a cansancio prolongado por diabetes. ( Pexels )
El cansancio persistente es uno de los primeros síntomas de la diabetes, pero a menudo pasa desapercibido. Muchas personas lo relacionan con el estrés, la falta de sueño o la carga laboral, sin saber que en realidad puede deberse a un problema metabólico. Según la Mayo Clinic, cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza correctamente, la glucosa no llega a las células y estas se quedan sin energía, generando una sensación constante de agotamiento.

Pero la fatiga no es el único signo de alerta. El Centers for Disease Control and Prevention (CDC) advierte que otros síntomas comunes en las fases iniciales de la diabetes son la sed excesiva, la micción frecuente, especialmente en la noche, y la pérdida de peso inexplicable. Esto ocurre porque el organismo intenta eliminar el exceso de glucosa a través de la orina, provocando deshidratación y forzando al cuerpo a quemar grasa y músculo como fuente alternativa de energía.

La enfermedad también puede manifestarse con visión borrosa, provocada por cambios en los líquidos del ojo, así como con heridas que tardan en cicatrizar e infecciones recurrentes, debido a que el exceso de azúcar en sangre debilita el sistema inmunológico y dificulta la circulación. En algunos casos, incluso aparecen sensaciones de hormigueo o entumecimiento en manos y pies, un signo temprano de neuropatía diabética.

El problema, según la American Diabetes Association, es que estos síntomas se confunden fácilmente con el cansancio normal de la vida diaria, lo que retrasa el diagnóstico. Sin embargo, identificar a tiempo estas señales puede marcar la diferencia, ya que el tratamiento temprano ayuda a prevenir complicaciones graves como daños renales, cardiovasculares o en la visión.

Por eso, los especialistas recomiendan no ignorar un cansancio prolongado acompañado de sed inusual, micción frecuente, pérdida de peso inexplicable o visión borrosa. Ante estas señales, lo más adecuado es realizar un control de glucosa en sangre y consultar a un médico. La detección temprana de la diabetes no solo permite un mejor manejo de la enfermedad, sino que también mejora significativamente la calidad de vida de quienes la padecen.

