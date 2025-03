El COVID-19 persistente: Un desafío de salud pública en la actualidad

Si bien el COVID-19 persistente es más común en mujeres, personas hispanas y latinas, adultos mayores de 65 años y quienes fueron hospitalizados por la enfermedad COVID-19 , también pueden padecerlo personas que no tuvieron enfermedad grave o que no se vacunaron.

El diagnóstico del COVID-19 persistente se basa en la historia clínica del paciente, la exposición previa al virus y los síntomas reportados, dado que no existen pruebas específicas para determinar la enfermedad.

Las evaluaciones médicas suelen mostrar resultados normales en pruebas de rutina, lo que puede complicar el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado. Es crucial que las personas que sospechan que pueden tener COVID-19 persistente busquen atención médica especializada para desarrollar un plan de tratamiento personalizado y mejorar su calidad de vida.

Vivir con COVID-19 persistente puede ser extremadamente desafiante. Las personas afectadas enfrentan no solo síntomas físicos debilitantes, sino también aislamiento social y emocional, ya que muchos no tienen respuestas claras sobre su enfermedad o soluciones inmediatas. "Vivir con COVID-19 persistente puede generar aislamiento, especialmente cuando no hay respuestas o soluciones inmediatas", indican expertos en salud.

El COVID-19 persistente es un desafío significativo para la salud pública mundial. Con millones de personas afectadas en el mundo, es fundamental continuar promoviendo medidas de prevención, como la vacunación, y asegurar que los pacientes reciban el apoyo y tratamiento adecuado.