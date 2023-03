Covid-19 deja más de 36 mil muertos en Ecuador: ¿puede empeorar?

En todo el país, decenas de personas buscaban atención en centros de salud, incluso, a pesar de necesitar vigilancia médica permanente, no tenían otra alternativa que llevar la enfermedad desde casa, conectados a un tanque de oxígeno . Ese es el caso de Michelle Loaiza y su familia. Su abuelo es uno de los 36 mil ecuatorianos que murieron durante los tres años de pandemia.

El panorama se volvió desolador en Guayaquil. Cadáveres eran abandonados en las calles porque el sistema de salud no abastecía para el tratamiento adecuado de cada uno.

En Ecuador se han reportado más de un millón de casos, según datos de la OMS. En el mundo son más de 759 millones. Sin embargo, esas cifras no son precisas porque no todas las personas con síntomas gripales han tenido acceso a pruebas de diagnóstico, y en otros casos no han presentado sintomatología a pesar de tener el virus.