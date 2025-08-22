Ciencia
22 ago 2025 , 11:12

¿Dónde se podrá ver la Luna de Sangre el 7 de septiembre?

El eclipse se podrá observar en varias zonas del planeta, dependiendo del estado del clima, la luminosidad y varios factores más.

   
    Eclipse lunar completo denominado, Luna de sangre. ( National Geographic )
Una vez más, la Tierra se alineará entre el Sol y la Luna llena, bloqueando la luz solar y dando lugar a un impresionante espectáculo celeste: el segundo y último eclipse lunar total de 2025.

No se trata de un conflicto entre cuerpos celestes, sino de un fenómeno astronómico fascinante. Según LiveScience, este eclipse durará unas cinco horas en total, y la fase de totalidad, cuando la Luna está completamente dentro de la sombra de la Tierra, se extenderá por 82 minutos.

Durante este período, el satélite adoptará un tono rojo profundo debido a la dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre, lo que le da el nombre popular de Luna de Sangre.

Este evento no podrá ser visto desde Ecuador, pero los observatorios en Asia y el oeste de Australia tendrán una excelente vista. También será parcialmente visible desde gran parte de Europa y África, donde se podrá apreciar al menos una parte de la fase de totalidad.

Para quienes no puedan observarlo directamente, el Proyecto del Telescopio Virtual en Italia realizará una transmisión en vivo, que comenzará a las 17:45 hora de Europa. La fase de totalidad comenzará aproximadamente 45 minutos después.

El característico color rojizo de la Luna durante este tipo de eclipse se debe a un fenómeno llamado dispersión de Rayleigh. Según explica LiveScience, esta ocurre cuando las partículas en la atmósfera terrestre dispersan más eficazmente la luz con longitudes de onda más cortas, como el azul, mientras que la luz roja, de longitud de onda más larga, atraviesa la atmósfera y se proyecta sobre la superficie lunar.

La luz solar que se curva alrededor del borde de la Tierra en su camino hacia la Luna es filtrada por la atmósfera, y solo la luz roja logra alcanzar el satélite, tiñéndolo de ese color tan característico.

