El telescopio James Webb descubre una nueva luna queorbita alrededor de Urano

El telescopio espacial James Webb de la NASA ha identificado una nueva luna orbitando alrededor de Urano, un descubrimiento que amplía la familia de satélites conocidos del planeta. La detección se realizó el pasado 2 de febrero de 2025 durante una serie de observaciones con la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam).

Según explicó la científica Maryame El Moutamid, del Instituto de Investigación del Suroeste (SwRI), el objeto fue detectado en 10 imágenes de larga exposición de 40 minutos cada una. Se trata de una luna pequeña, de unos 10 kilómetros de diámetro, demasiado tenue para haber sido observada por la sonda Voyager 2 durante su sobrevuelo en 1986.

Matthew Tiscareno, del Instituto SETI, destacó que Urano es el planeta con más lunas interiores pequeñas, cuyos movimientos interactúan con los anillos del planeta y revelan una historia caótica en su sistema. La nueva luna se convierte en el decimocuarto miembro de este grupo, orbitando entre Ofelia y Bianca, a unos 56 000 kilómetros del centro de Urano.

La NASA señaló que, por ahora, la luna no tiene nombre oficial. Será la Unión Astronómica Internacional la encargada de designarlo, siguiendo la tradición de asignar a las lunas de Urano nombres de personajes de Shakespeare y Alexander Pope.

El hallazgo confirma cómo el James Webb continúa ampliando el legado de la Voyager 2, al ofrecer una visión más detallada de los misterios que esconde el séptimo planeta del Sistema Solar.