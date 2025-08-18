Radiografía del planeta revela alarmante aumento de temperatura y CO₂ en 2024

La Sociedad Meteorológica Americana, Recientemente, público un boletín de uno de los documentos más exhaustivos y significativos sobre el estado actual del clima terrestre, la Revisión Internacional del Clima Mundial. Esta publicación científica anual representa un esfuerzo coordinado y riguroso a nivel global para recopilar, analizar y presentar datos relevantes sobre los principales indicadores del sistema climático de la Tierra.

La edición número 35 del informe fue elaborada con la colaboración de 589 científicos procedentes de 58 países, quienes aportaron conocimientos, datos y análisis especializados desde diversas disciplinas vinculadas a la meteorología, climatología, oceanografía, criosfera, ciencias atmosféricas, entre otras.

Esta colaboración internacional garantiza un enfoque amplio, imparcial y basado en evidencia, lo que convierte a este informe en una herramienta fundamental para comprender el estado actual del clima global.

El documento ofrece una visión integral del comportamiento del sistema climático durante el último año, con especial énfasis en variables críticas como las concentraciones de gases de efecto invernadero en particular, el dióxido de carbono (CO₂), las temperaturas globales en superficie y océanos, los niveles del mar, la extensión del hielo marino, la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, así como los patrones regionales de variabilidad climática.

Uno de los hallazgos más destacados del informe es la continuación del aumento sostenido en las concentraciones atmosféricas de CO₂, que han alcanzado niveles sin precedentes en la era moderna. Esta tendencia está estrechamente relacionada con las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles, la deforestación y los cambios en el uso del suelo. Además, se reporta que las temperaturas globales promedio han seguido incrementándose, con proyecciones que anticipan que 2024 podría cerrar como uno de los años más cálidos jamás registrados desde que existen mediciones instrumentales confiables, lo que refuerza la evidencia del calentamiento global en curso.

El informe también documenta la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos que han impactado regiones específicas del planeta, como olas de calor persistentes, sequías severas, ciclones tropicales de gran intensidad, inundaciones masivas y récords de temperatura en zonas del Ártico y otras regiones vulnerables. Estos eventos no son aislados ni casuales, sino que están estrechamente vinculados con las alteraciones inducidas en el sistema climático por el aumento de los gases de efecto invernadero y la intensificación del fenómeno de El Niño en ciertas regiones del Pacífico.

David Stensrud, actual presidente de la Sociedad Meteorológica Americana, calificó esta publicación como un hito científico anual, subrayando su importancia como herramienta para evaluar con objetividad la evolución del clima. En sus palabras, los resultados del informe confirman con claridad la realidad del cambio climático, con temperaturas globales que siguen alcanzando máximos históricos. Stensrud también destacó la relevancia de la ciencia climática en la toma de decisiones públicas y la necesidad de seguir fortaleciendo la cooperación internacional para mitigar y adaptarse a los efectos de este fenómeno global.

Este tipo de informes no solo cumple una función informativa, sino también orientadora. Los datos y conclusiones presentados sirven de base para diseñar políticas públicas, marcos regulatorios y estrategias de adaptación en países de todo el mundo. También son esenciales para la labor de organizaciones multilaterales como la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y diversas agencias ambientales y meteorológicas nacionales.