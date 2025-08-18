Ciencia
Siria: Descubren una nueva especie fósil de tortuga marina de hace 50 millones de años

El hallazgo corresponde a la primera especie de vertebrado fósil descrita recientemente en el país y aporta pistas sobre el origen de las tortugas de cuello lateral.

   
Un equipo internacional de científicos ha descubierto cerca de la ciudad siria de Afrín una nueva especie fósil de tortuga marina, bautizada como Syriemys lelunensis, que vivió en el Eoceno temprano, hace aproximadamente 50 millones de años.

El fósil incluye un molde interno completo del caparazón, huesos ventrales, pelvis y patas traseras. El caparazón ovalado, de 53 centímetros de largo por 44 de ancho, se encuentra en un notable estado de conservación. Se trata de la primera especie de vertebrado fósil recientemente descrita en Siria.

Los investigadores confirmaron que el ejemplar representa la evidencia más antigua conocida de los Stereogenyini, un grupo extinto de tortugas de cuello lateral que habitaban tanto en aguas dulces como en ambientes marinos. Para determinar la edad del fósil, los científicos analizaron foraminíferos, microorganismos marinos fosilizados, encontrados en la roca que lo rodeaba.

Caparazón de Syriemys lelunensis: El nombre del género combina las palabras griegas ????? (Suría) y ???? (emús), es decir, "Siria" y "tortuga". POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE TUBINGA ( UNIVERSIDAD DE TUBINGA / Europa Press )

El Dr. Gabriel S. Ferreira, del Centro Senckenberg para la Evolución Humana y el Paleoambiente de la Universidad de Tubinga, explicó: “Hoy en día, todos los miembros de la familia de las tortugas de cuello lateral son de agua dulce. Sin embargo, la ahora extinta Stereogenyini también habitaba en hábitats marinos, por lo que sus fósiles se encuentran en Sudamérica, Norteamérica, el Caribe, África y Asia Oriental”.

Durante el Cretácico y hasta finales del Mioceno, la actual Siria estuvo cubierta por el mar, lo que hace coherente este hallazgo. No obstante, los investigadores destacan que Syriemys lelunensis amplía la distribución geográfica conocida de los Stereogenyini y aporta indicios de que este linaje podría haberse originado en la región mediterránea.

Este descubrimiento no solo enriquece el registro fósil de Siria, sino que también ofrece nuevas claves sobre la evolución y dispersión de las tortugas marinas extintas.

