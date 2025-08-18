Siria: Descubren una nueva especie fósil de tortuga marina de hace 50 millones de años

Un equipo internacional de científicos ha descubierto cerca de la ciudad siria de Afrín una nueva especie fósil de tortuga marina, bautizada como Syriemys lelunensis, que vivió en el Eoceno temprano, hace aproximadamente 50 millones de años.

El fósil incluye un molde interno completo del caparazón, huesos ventrales, pelvis y patas traseras. El caparazón ovalado, de 53 centímetros de largo por 44 de ancho, se encuentra en un notable estado de conservación. Se trata de la primera especie de vertebrado fósil recientemente descrita en Siria.

Los investigadores confirmaron que el ejemplar representa la evidencia más antigua conocida de los Stereogenyini, un grupo extinto de tortugas de cuello lateral que habitaban tanto en aguas dulces como en ambientes marinos. Para determinar la edad del fósil, los científicos analizaron foraminíferos, microorganismos marinos fosilizados, encontrados en la roca que lo rodeaba.

