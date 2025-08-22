La NASA revela que Ceres pudo ser habitable en el pasado

Una investigación de la NASA reveló que el planeta enano Ceres pudo haber albergado condiciones habitables hace miles de millones de años, gracias a una fuente de energía química profunda y duradera en su interior.

El hallazgo, publicado en la revista Science Advances, señala que, aunque no hay evidencia de vida, en Ceres existieron moléculas capaces de alimentar metabolismos microbianos. Esto refuerza la hipótesis de que este cuerpo, el más grande del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, pudo haber tenido un ambiente favorable para la vida unicelular.

Los datos provienen de la misión Dawn, que operó hasta 2018 y revelaron la presencia de sales en la superficie de Ceres, procedentes de salmueras subterráneas. En 2020, un análisis posterior confirmó la existencia de un enorme reservorio de agua salada bajo el suelo, junto a compuestos orgánicos de carbono.

El nuevo estudio, liderado por Sam Courville, simuló la evolución térmica y química de Ceres. Los resultados muestran que, entre 2 500 y 4 000 millones de años atrás, el planeta enano pudo haber mantenido un océano subterráneo con agua caliente y gases disueltos, generados por la desintegración de elementos radiactivos en su núcleo rocoso.

“En la Tierra, cuando el agua caliente de las profundidades se mezcla con el océano, se produce un festín de energía química para los microbios”, explicó Courville. Algo similar pudo haber ocurrido en Ceres durante su juventud.

Hoy, sin embargo, Ceres ya no sería habitable. Su interior se ha enfriado, el agua se transformó en salmuera concentrada y carece de un calentamiento gravitacional como el de Europa o Encélado.

El estudio subraya que el mayor potencial de habitabilidad de Ceres quedó en el pasado, aunque sugiere que otros objetos similares del sistema solar exterior también pudieron haber atravesado fases propicias para la vida.