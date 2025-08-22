La NASA revela que Ceres pudo ser habitable en el pasado

Una investigación de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nasa target=_blank>NASA</a> <b>reveló que el planeta enano Ceres pudo haber albergado condiciones habitables</b> hace miles de millones de años, gracias a una fuente de energía química profunda y duradera <b></b><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/marte target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/ciencia/ciervos-con-tumores-generan-alarma-en-ee-uu-NX9981935 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/analisis target=_blank></a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/estudio target=_blank></a><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/ciencia/telescopio-james-webb-descubre-una-nueva-luna-XI9965011 target=_blank></a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/tierra target=_blank></a><b></b> <b></b><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/EUROPA target=_blank></a> <b></b>