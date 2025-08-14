Septiembre traerá dos eclipses: la Luna de Sangre y un parcial de Sol

Durante siglos, la humanidad ha observado los eclipses con fascinación desde las primeras civilizaciones, y este 2025 no será la excepción. En septiembre ocurrirán los dos últimos eclipses del año, uno lunar y otro solar, ambos con gran expectativa entre astrónomos y aficionados.

El primero será el domingo 7 de septiembre, cuando se produzca un eclipse total de Luna visible en Europa, África, Asia y Australia. Según la NASA, la Luna de Sangre teñirá el cielo de tonos rojizos durante 1 hora y 22 minutos. En España y otros países europeos el fenómeno podrá verse desde las 20:52, siempre que el clima lo permita.

Este será el segundo eclipse lunar total de 2025 y parte de una trilogía astronómica que se completará en 2026. Los eclipses de larga duración como este son relativamente infrecuentes, lo que aumenta su valor científico y cultural. Los expertos recomiendan buscar espacios abiertos y libres de contaminación lumínica, así como utilizar binoculares o telescopios para apreciar mejor los matices del evento.

El segundo fenómeno será el domingo 21 de septiembre, cuando ocurra un eclipse solar parcial. Se podrá observar principalmente en Australia, la Antártida y algunas islas del Pacífico y el Atlántico. En este tipo de eclipses, la Luna cubre solo una parte del disco solar, creando la imagen de un Sol en forma de media luna.

Aunque no será un eclipse total, también promete ser un espectáculo visual que cerrará con broche de oro la agenda astronómica de este 2025.