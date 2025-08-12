Unos investigadores proponen que los planetas marcan el ritmo del sol

Un equipo del Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) ha desarrollado un modelo que explica la actividad magnética solar como resultado de la influencia de las fuerzas de marea de los planetas. Según la investigación, publicada tras diez años de estudio, Venus, la Tierra y Júpiter alinean sus fuerzas aproximadamente cada 11 años, dando un empujón al campo magnético interno del Sol.

Este fenómeno, combinado con el movimiento orbital del astro, genera fluctuaciones periódicas de distinta duración, como la Oscilación Cuasi Bienal (QBO), que tiene un ciclo de 1 724 años. Esta oscilación atenúa la intensidad del campo magnético solar, limitando el tiempo que permanece en valores máximos.

El efecto, conocido como bimodalidad, reduce la probabilidad de eventos extremos como el histórico evento de Carrington de 1859, cuando auroras polares se vieron hasta en Roma y La Habana y se dañaron líneas telegráficas.

Según Frank Stefani, líder del estudio, esta sincronización natural explicaría todos los ciclos solares conocidos y podría ser clave para comprender por qué nuestro Sol, en comparación con estrellas similares, es mucho menos violento, lo que ha favorecido la habitabilidad en la Tierra.