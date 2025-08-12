Descubren que planetas sin agua podrían albergar vida con líquidos alternativos

Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, publicado en la revista PNAS, plantea que la vida podría existir en mundos sin agua gracias a un líquido completamente diferente, los llamados líquidos iónicos.

Durante décadas, la definición de habitabilidad planetaria se ha basado en la presencia de agua líquida. Sin embargo, los investigadores descubrieron en experimentos de laboratorio que una mezcla de ácido sulfúrico y compuestos orgánicos con nitrógeno puede producir líquidos iónicos, sales que se mantienen en estado líquido por debajo de los 100 C.

En planetas rocosos, el ácido sulfúrico podría generarse por actividad volcánica, mientras que los compuestos nitrogenados ya se han detectado en asteroides y otros cuerpos del sistema solar. Estos líquidos, con presión de vapor extremadamente baja, pueden persistir en condiciones más extremas que el agua y ofrecer un entorno estable para biomoléculas como proteínas.

Los científicos sugieren que, incluso en planetas demasiado cálidos o con atmósferas poco densas para mantener agua líquida, podrían existir bolsas de líquido iónico capaces de sustentar formas de vida distintas a las terrestres.

“Si incluimos el líquido iónico como una posibilidad, esto puede aumentar drásticamente la zona de habitabilidad de todos los mundos rocosos”, destacó Rachana Agrawal, líder del estudio.