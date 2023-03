"No tengo amistades, al trabajar en las calles se ve que los hombres quieren aprovecharse, hacer propuestas indecentes, mejor nos mantenemos alejados. Pasamos en la casa mejor y estar más tranquilos. Aquí he sufrido mucho acoso hacia mí y mis hijas y es difícil trabajar por fuera por las situaciones con los hombres”, indicó la colombiana Fátima, quien reside en el sur de Quito.

Luisa Rojas tiene 32 años y vive en Quito desde el 2019. Dejó su natal isla de Margarita, en Venezuela, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de sus hijas, de 13, 11 y 5 años.

Recuerda que al principio viajó con su niña más pequeña que apenas tenía 10 meses de nacimiento. Cruzó la frontera en autobús y finalmente se radicó en Quito. Ha trabajado comercializando dulces y toda clase de alimentos en las líneas de transporte urbano. Con el pasar de los años sus otras niñas llegaron al país.

Tiene cáncer y ahora dicta charlas y conferencias de superación personal como coach oncológica. A través de su cuenta en Instagram llamada 'Soy Luisa Rojas' da consejos sobre cómo sobrellevar esa enfermedad y no decaer emocionalmente. "Lo más preocupante fue al inicio de la pandemia cuando me dijeron que me quedaban seis meses de vida, pero sigo aquí dándole con todo", contó a Ecuavisa.com.