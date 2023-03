Día de la Mujer: en Ecuador las niñas desaparecen; estos son los casos de Yajaira y Brithanny

Este 8 de marzo, a propósito del Día de la Mujer, madres de niñas desaparecidas levantan su voz para exigir respuestas del Estado frente a la ausencia de sus hijas. Actualmente en la página de desaparecidos constan 268 niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas.

Es el caso de Yajaira Martillo, madre de Yajaira Alvarado, una niña que desapareció cuando tenía 13 años, en febrero de 2020. La última vez que fue vista la adolescente fue en su colegio en Marcelino Maridueña, provincia de Guayas.

'Yajaira hija' fue a clases de refuerzo porque se había quedado en recuperación en un par de materias. Su padrastro le dejó en el sitio con la profesora a cargo, al salir debía tomar transporte público para volver a su domicilio en Naranjito.

Sin embargo, no se supo qué pasó al salir de la institución, porque no había cámaras en el lugar. Por testimonios de moradores, la madre de la víctima conoció que un hombre se la había llevado, aunque la justicia no intervino por falta de pruebas.

En abril de 2021, la Policía encontró osamenta de Yajaira Alvarado en un ingenio azucarero del cantón donde desapareció. Meses más tarde se confirmó por pruebas de ADN que correspondían a la niña.

Sin embargo, para la madre de la joven, que hoy tendría 16 años, todavía no hay respuestas. Cuenta que en enero de 2021 recibió una llamada y pudo identificar claramente la voz de su hija, pocos segundos después la comunicación se cortó y al devolver la llamada le contestó una mujer de manera agresiva; ese número nunca más volvió a timbrar.

Las autoridades solo le dicen que es gente que busca "hacerle perder el tiempo".

