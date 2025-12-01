A 30 días se amplió el plazo de ejecución de la emergencia para la compra de medicinas y dispositivos

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ministerio-de-salud-publica target=_blank>Ministerio de Salud Pública (MSP)</a></b> y el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/IESS target=_blank>Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)</a></b> anunciaron hoy, lunes 1 de diciembre de 2025, que se amplía por 30 días la ejecución de la emergencia para<b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/ministerio-salud-distribucion-medicamentos-escala-nacional-FH10421499 target=_blank></a></b>