Sociedad
01 dic 2025 , 12:58

A 30 días se amplió el plazo de ejecución de la emergencia para la compra de medicinas y dispositivos

Así lo resolvieron el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para garantizar el abastecimiento nacional

   
  • A 30 días se amplió el plazo de ejecución de la emergencia para la compra de medicinas y dispositivos
    El abastecimiento de medicamentos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).( Cortesía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) anunciaron hoy, lunes 1 de diciembre de 2025, que se amplía por 30 días la ejecución de la emergencia para finalizar procesos de compra de medicamentos y dispositivos médicos.

El objetivo es garantizar el abastecimiento nacional en los centros de salud del país. También se busca finalizar los procesos ya iniciados y priorizar su ejecución. En este contexto, "la ampliación rige hasta el 29 de diciembre, en el caso del MSP".

Y hasta el 25 de diciembre para el IESS. "Y no autoriza nuevas contrataciones, sino la continuidad operativa y necesaria para cerrar correctamente los procesos derivados de la emergencia inicial".

En este tiempo, las entidades verificarán el cumplimiento de las especcificaciones técnicas. Asimismo, avanzará en la ejecución contractual y realizará actos como recepciones y aprobaciones previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Finalmente, las entidades aclararon que la entrega y distribución de medicinas y dispositivos continuará realizándose, a escala nacional, mientras avanzan los procesos.

Le puede interesar: Ministerio de Salud empieza distribución de medicamentos a escala nacional

Temas
medicamentos
emergencia
ampliación del plazo
compra
Ministerio de Salud Pública
IESS
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Ecuador
Noticias
Recomendadas