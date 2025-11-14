Sociedad
14 nov 2025 , 07:38

Ministerio de Salud empieza distribución de medicamentos a escala nacional

El Gobierno declaró la emergencia en la compra de medicamentos para adquirirlos de manera célere y abastecer los hospitales.

   
    Cajas de medicinas listas para su distribución.( Min. Salud )
Fuente:
propia
El Ministerio de Salud informó este 14 de noviembre que ya empezó con la entrega del primer cargamento de medicamentos y dispositivos médicos por emergencia a escala nacional.

Los insumos médicos fueron distribuidos a los principales hospitales públicos del país para su abastecimiento y disponibilidad gratuita, resaltó Salud.

"En esta primera entrega contamos con medicamentos vitales y esenciales para tratar enfermedades crónicas, así como antibióticos, anestésicos, entre otros. Asimismo, se continúa con el abastecimiento de dispositivos médicos de uso general y alta rotación", detalló la cartera de Estado.

Salud explicó que levantó la necesidad técnica para alcanzar un abastecimiento adecuado en los establecimientos de salud.

Además, 50 comisiones técnicas, conformadas por 300 personas, se encargan de la verificación de los requisitos que deben cumplir cada proveedor nacional, entre ellas las necesidades y especificaciones técnicas de cada ítem.

Cabe recordar que el Gobierno creó un Comité Nacional de Salud Pública para hacer compras masivas de medicamentos e implementos con el fin de abastecer a los hospitales, donde los pacientes reclaman falta de insumos esenciales.

