El Gobierno recibirá USD 250 millones del BID para tratar enfermedades crónicas

El Gobierno recibirá USD 250 millones del <b>Banco Interamericano de Desarrollo (BID) </b>para fortalecer programas de prevención, mejorar el diagnóstico oportuno y asegurar la continuidad del tratamiento<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/enfermedades-cronicas target=_blank></a><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ausencia-farmacos-complica-pacientes-enfermedades-raras-AK10380066 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/ministerio-salud-hizo-llamado-adquirir-medicamentos-enfrentar-crisis-hospitalaria-HF10378816 target=_blank></a>