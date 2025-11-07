Los casos de malaria en Ecuador se redujeron un 83 % en los últimos tres años

Los casos autóctonos de malaria se redujeron un 83 % en Ecuador, así lo confirman las cifras comparativas de 2021 y 2024, presentadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Según la entidad, Ecuador ha consolidado su respuesta sanitaria con estrategias de vigilancia activa, diagnóstico-tratamiento oportuno, y control vectorial focalizado. Estas acciones, enmarcadas en la estrategia DTI-R (Diagnóstico, Tratamiento, Investigación y Respuesta), se orientan a interrumpir la transmisión autóctona de esta enfermedad.

Lea también: El Gobierno recibirá USD 250 millones del BID para tratar enfermedades crónicas

Entre enero a septiembre de 2025, el MSP ha realizado 123 697 pruebas diagnósticas y trató oportunamente 519 casos positivos. También se reforzó el control vectorial con 200 bombas de aspersión y se desarrollaron 19 eventos comunitarios bajo la estrategia DTI-R, con una inversión aproximada de USD 333 mil.