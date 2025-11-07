Sociedad
07 nov 2025 , 10:48

Los casos de malaria en Ecuador se redujeron un 83 % en los últimos tres años

Entre enero a septiembre de 2025, el MSP ha realizado 123 697 pruebas diagnósticas y trató oportunamente 519 casos positivos.

   
  • Los casos de malaria en Ecuador se redujeron un 83 % en los últimos tres años
    Imagen de archivo de campañas para erradicar la malaria en Ecuador.( MSP )
Fuente:
Registro
user placeholder

Coralía Pérez
Canal WhatsApp
Newsletter

Los casos autóctonos de malaria se redujeron un 83 % en Ecuador, así lo confirman las cifras comparativas de 2021 y 2024, presentadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Según la entidad, Ecuador ha consolidado su respuesta sanitaria con estrategias de vigilancia activa, diagnóstico-tratamiento oportuno, y control vectorial focalizado. Estas acciones, enmarcadas en la estrategia DTI-R (Diagnóstico, Tratamiento, Investigación y Respuesta), se orientan a interrumpir la transmisión autóctona de esta enfermedad.

Lea también: El Gobierno recibirá USD 250 millones del BID para tratar enfermedades crónicas

Entre enero a septiembre de 2025, el MSP ha realizado 123 697 pruebas diagnósticas y trató oportunamente 519 casos positivos. También se reforzó el control vectorial con 200 bombas de aspersión y se desarrollaron 19 eventos comunitarios bajo la estrategia DTI-R, con una inversión aproximada de USD 333 mil.

Día Mundial de la Malaria en las Américas

Ecuador conmemoró el Día Mundial de la Malaria en las Américas en un evento liderado por el Ministerio de Salud Pública y con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Valeska Stempliuk, asesora de Vigilancia en Salud, Prevención y Control de Enfermedades de la OPS en Ecuador, aunque la acción de la estrategia DTI-R, aunque reconoció que en el país todavía existen focos activos en algunas provincias. "Esto exigen mantener la vigilancia constante, fortalecer la capacidad operativa del sistema de salud e incorporar innovaciones", señaló.

Revise: La falta de medicinas en el cuadro público complica la vida de ecuatorianos con enfermedades raras

También aseguró que la OPS y la OMS continuarán acompañando al Ecuador en este proceso, con cooperación técnica y el fortalecimiento de las capacidades nacionales, promoviendo el intercambio de experiencias entre países de la región.

Por el Día Mundial de la Malaria en las Américas, el MSP entregó un reconocimiento a las Coordinaciones Zonales 4 y 8, por la eliminación en la transmisión de Malaria en los distritos Chone, Portoviejo, Manta, Febres Cordero, Pascuales 2 y Oficina Técnica 6 de la Zona 8.

Temas
Salud
vacuna contra Malaria
Malaria
Campaña de prevención
OMS
OPS
MSP
Ministerio de Salud Pública
Ecuador
Noticias
Recomendadas