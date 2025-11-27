El IESS amplía la emergencia para completar la compra de medicinas

El <b>Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social</b> amplió la declaratoria de <b>emergencia </b>para continuar con la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/ministerio-salud-hizo-llamado-adquirir-medicamentos-enfrentar-crisis-hospitalaria-HF10378816 target=_blank>adquisición de medicinas</a> </b>e insumos, luego de <b>no completar </b>los <b>procesos</b> dentro del plazo inicial<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/ministerio-salud-distribucion-medicamentos-escala-nacional-FH10421499 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b>