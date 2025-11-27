Ecuador
El IESS amplía la emergencia para completar la compra de medicinas

En 60 días solo adjudicó el 15 % de las compras. Por su parte, el Ministerio de Salud solo ha podido entregar el 9 % de los procesos de adquisición de medicinas.

   
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social amplió la declaratoria de emergencia para continuar con la adquisición de medicinas e insumos, luego de no completar los procesos dentro del plazo inicial de 60 días que venció el 26 de noviembre.

Hasta la tarde de este jueves, en la página del Servicio Nacional de Contratación Pública, solo 52 procesos habían finalizado. La seguridad social publicó más de 350 procesos; es decir, apenas el 15 % de las compras fueron adjudicadas.

La emergencia para el IESS y el Ministerio de Salud Pública fue dispuesta por el presidente Daniel Noboa ante el crítico estado de los hospitales. Sin embargo, el Ministerio de Salud, cuya emergencia termina el sábado, tampoco ha logrado cumplir los plazos.

La situación allí es aún más compleja: la cartera levantó una necesidad de 765 procesos, de los cuales 501 corresponden a dispositivos médicos. Apenas 75 procesos han sido adjudicados, lo que representa solo el 9 % que han logrado finalizarse.

De las entregas de medicamentos e insumos tampoco se sabe a detalle en qué hospitales, ni qué tipo de medicinas han llegado.

Mientras tanto, el Coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción alertó a la vicepresidenta María José Pinto sobre proveedores que pretenden nuevamente contratar con el Estado, pese a estar señalados e investigados por irregularidades en procesos anteriores.

“El proceso emergente fracasó y entonces se vieron obligados a hacer contratos paralelos en algunas estructuras del Ministerio de Salud y también del IESS. Esos contratos paralelos porque no podían dejar paralizadas las cosas, hemos podido comprobar que se siguen contratando a las mismas personas a quienes la Comisión ha denunciado”.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, indicó además que los procesos de emergencia hasta la fecha no cuentan con veedurías que transparenten las compras.

