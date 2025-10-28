Sociedad
28 oct 2025 , 17:57

Los primeros lotes de medicamentos e insumos de compra masiva del IESS llegaron a Quito, este 28 de octubre

El cargamento fue entregado en el Hospital General Quito Sur y el Centro de Especialidades y Diálisis La Mariscal. Se trata de medicinas para tratamientos de inmunoterapia, para diabetes y enfermedades raras o catastróficas, como parte de las entregas que se realizarán en el país.

   
  • Los primeros lotes de medicamentos e insumos de compra masiva del IESS llegaron a Quito, este 28 de octubre
    Los insumos y medicinas que fueron entregados en el IESS. ( Cortesía del IESS )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Luego de que se anunciara la compra masiva de medicamentos e insumos por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el primer cargamento llegó al Hospital General Quito Sur y el Centro de Especialidades y Diálisis La Mariscal.

Ambos establecimientos forman parte de una adquisición nacional que hasta hoy ha adjudicado más de USD 9 millones. El presidente del Consejo Directivo del IESS, Edgar Lama, entregó personalmente los insumos y medicamentos. Se trata de tratamientos de inmunoterapia, para diabetes y enfermedades raras o catastróficas, como parte de las entregas que se realizarán en el país.

El Hospital Quito Sur también recibió 50 resucitadores neonatales para brindar ventilación y oxígeno controlados a recién nacidos y prematuros con dificultades respiratorias. “Hubo problemas en el pasado, pero no volverán a repetirse. Ya compramos para este hospital y para todo el país. Esta es solo la primera entrega de muchas”, aseguró Lama.

Le puede interesar: IESS tiene 29 días para abastecer a unidades de fármacos y dispositivos médicos

Centro de Especialidades y Diálisis La Mariscal

Allí se entregó una dotación de medicamentos e insumos médicos de las mismas características, para los pacientes con enfermedades crónicas y tratamientos renales. Lama destacó que con esta provisión se asegura el abastecimiento de este centro hasta marzo de 2026.

Apuntó que esta modalidad de compra permite ganar tiempo, optimizar recursos y mejorar la distribución. “Ya no será necesario que cada unidad haga sus propios contratos”.

Explicó que siguen las compras y que, en los casos donde no existan oferentes locales, el IESS acudirá al mercado internacional. “Vamos a buscar a los mejores proveedores del mundo para garantizar que en Ecuador nunca falten medicamentos”.

Juan Carlos Molina, director médico de La Mariscal, explicó que los medicamentos recibidos son de última generación y se utilizan para tratar insuficiencia cardiaca, enfermedad renal y diabetes evitando la progresión de estas enfermedades y reduciendo la necesidad de hospitalización".

Le puede interesar: IESS enfrenta fallas y demoras en compras de medicamentos e insumos para hospitales

Temas
medicamentos
enfermedades catastróficas
pacientes
enfermedades raras
insumos
entrega
IESS
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Quito
Noticias
Recomendadas