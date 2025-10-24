IESS entrega en el Hospital Los Ceibos el primer lote de medicinas e insumos comprados por emergencia

El <b>Hospital Los Ceibos</b>, en <b>Guayaquil</b>, recibió este viernes 24 de octubre el primer cargamento de medicamentos e insumos médicos adquiridos por el <b>Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social</b> (<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/edgar-lama-iess-manta-BA10236676 target=_blank>IESS</a></b>) bajo <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/mercy-maldonado-iess-edgar-lama-EK10296615 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/prestadores-externos-iess-ministerio-salud-EF10044022 target=_blank></a></b>