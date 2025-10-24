Ecuador
24 oct 2025 , 21:18

IESS entrega en el Hospital Los Ceibos el primer lote de medicinas e insumos comprados por emergencia

Se trata de una dotación valorada en cerca de tres millones de dólares.

   
    El Sercop confirmó que el IESS ha cumplido con la normativa vigente en los procesos de contratación por emergencia. ( IESS )
El Hospital Los Ceibos, en Guayaquil, recibió este viernes 24 de octubre el primer cargamento de medicamentos e insumos médicos adquiridos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) bajo la declaratoria de emergencia sanitaria emitida el pasado 26 de septiembre.

Se trata de una dotación valorada en cerca de tres millones de dólares, que incluye tratamientos para enfermedades autoinmunes, oncológicas y otros insumos hospitalarios.

Édgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IESS, encabezó la entrega. Reiteró que las adquisiciones se realizan de forma centralizada y señaló que entregas continuarán en los próximos días en Quito, Cuenca y otras ciudades del país.

"No nos rendiremos hasta conseguir toda la medicación. Si un proceso se cae, lo reactivamos inmediatamente o buscamos los productos en el exterior", aseguró.

El gerente del hospital, Francisco Macio, resaltó que Los Ceibos es la primera unidad en recibir el abastecimiento y calificó el hecho como "un punto de partida para transformar el sistema de suministro hospitalario a escala nacional".

De acuerdo con el IESS, hasta el momento se han publicado 211 procesos de compra en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop): 125 corresponden a medicamentos y 86 a insumos médicos. La institución también ha solicitado proformas a más de 5 000 proveedores para acelerar las adquisiciones y garantizar el abastecimiento durante la emergencia.

El Sercop confirmó que el IESS ha cumplido con la normativa vigente en los procesos de contratación por emergencia, destacando su trazabilidad, transparencia y sustento técnico.

Durante su visita a Guayaquil, Lama también recorrió el área de Emergencia y la Unidad de Diálisis de Los Ceibos, que fue recientemente repotenciada con 29 nuevas máquinas para atender a pacientes renales y reducir las derivaciones a prestadores externos.

