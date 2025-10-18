Édgar Lama confirma salida de Mercy Maldonado del directorio del IESS

El presidente del Consejo Directivo del IESS, Édgar Lama, ratificó este sábado 18 de octubre la destitución de Mercy Maldonado como vocal suplente de los trabajadores ante el directorio de la institución, al determinarse que no cumple con los requisitos exigidos para el cargo.

El jueves 16 de octubre, la Superintendencia de Bancos concluyó que Maldonado carecía de la experiencia profesional mínima de 10 años, requisito indispensable establecido en el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social para ejercer esa función.

"La corrupción no puede ser ni siquiera una sospecha dentro del Seguro Social. En el Directorio del IESS comprobamos que no cumple con los requisitos para su designación", señaló Lama en su cuenta en X.

Maldonado asumió la representación de los asegurados en el Consejo Directivo del IESS luego de que Richard Gómez abandonó el cargo.

A mediados de agosto, Gómez pidió una licencia a Lama por un supuesto quebranto de salud. Días después se presentó una denuncia en su contra por presuntamente vaciar la cuenta bancaria del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), donde él también fungía como secretario general. De acuerdo a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, la cuenta pasó de 853 000 dólares a 53 centavos.

Gómez no ha aparecido desde entonces.

El Consejo Directivo del IESS está conformado por tres personas: un representante de la Función Ejecutiva -quien presidirá por ley el organismo-, uno de los trabajadores y otro de los empleadores. La representante de este último sector es María de los Ángeles Rodríguez.

La Ley de Seguridad Social establece que la Superintendencia de Bancos es el organismo encargado de la verificación del cumplimiento de los requisitos o impedimentos de los vocales.